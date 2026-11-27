Tuyên truyền pháp luật gắn với thực tiễn hoạt động vận tải

Sáng 27/11, tại phường Kon Tum, Sở Xây dựng Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, ATGT trong hoạt động vận tải đường bộ cho đội ngũ lái xe.

Hội nghị được tổ chức ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ).

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền địa phương và hơn 200 đại biểu đến từ Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng An toàn giao thông, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, hội nghị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải đường bộ; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các đại biểu được cập nhật những quy định pháp luật hiện hành, trao đổi các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động vận tải. Qua đó, góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) phát biểu tại hội nghị.

Đây là đợt tuyên truyền thứ 4 trong năm 2026 do Sở Xây dựng Quảng Ngãi tổ chức. Theo kế hoạch, trong đợt cuối năm, hoạt động được triển khai trực tiếp tại cả khu vực phía Tây (Kon Tum cũ) và phía Đông (Quảng Ngãi cũ), tạo điều kiện để đông đảo doanh nghiệp, tài xế tiếp cận, cập nhật các quy định mới.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe ô tô và quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, ATGT đường bộ.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Võ Phiến phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, các chuyên đề do báo cáo viên đến từ Cục Đường bộ Việt Nam, Phòng Cảnh sát giao thông và Sở Xây dựng truyền đạt đều gắn với thực tiễn quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh vận tải và những tình huống thường gặp trong quá trình lưu thông.

Đại diện Công ty TNHH Chín Nghĩa cho biết, trong bối cảnh hoạt động vận tải ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, người đứng đầu doanh nghiệp và đội ngũ tài xế cần nắm vững các quy định pháp luật, đồng thời đổi mới cung cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Vì vậy, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật do cơ quan chuyên ngành tổ chức có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp và tài xế cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động vận tải.

Nâng cao văn hóa giao thông, đạo đức nghề nghiệp tài xế

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Phiến, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi nhấn mạnh, hoạt động vận tải đường bộ giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026.

Cùng với yêu cầu phát triển hoạt động vận tải, công tác bảo đảm trật tự, ATGT đòi hỏi sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tham gia giao thông.

Theo ông Phiến, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và bảo đảm ATGT đường bộ. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia giao thông.

Báo cáo viên trình bày các chuyên đề thuộc lĩnh vực trật tự, ATGT tại Hội nghị.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT gắn với chủ đề năm 2026 của tỉnh, Sở Xây dựng Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập trung phổ biến quy định pháp luật hiện hành, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo đảm ATGT, xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của người lái xe.

Đồng thời, hội nghị cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tài xế trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục chủ động cập nhật, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; nâng cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác và tham gia giao thông đường bộ, chú trọng phòng ngừa nguy cơ mất an toàn. Qua đó, góp phần hạn chế vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm hoạt động vận tải đường bộ an toàn, thông suốt và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.