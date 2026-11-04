Quảng Ngãi đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa TNGT trong học sinh, sinh viên

Linh hoạt cách tuyên truyền theo từng lứa tuổi

Để đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với các trường Đại học, THPT, THCS tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Đặc biệt là kỹ năng lái xe an toàn.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn các bạn sinh viên Trường Đại học Đà Nẵng - phân hiệu Kon Tum kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông.

Tại Trường Đại học Đà Nẵng - phân hiệu Kon Tum, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho gần 1.300 sinh viên.

Tại chương trình, ngoài phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi còn phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, những hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên và hậu quả có thể xảy ra trong quá trình điều khiển phương tiện.

Nhiều tình huống giả định được đưa ra và cán bộ đã có những câu hỏi, trao đổi trực tiếp với các bạn sinh viên về các tình huống khi tham gia giao thông. Với nhiều sinh viên, dù đã được cấp GPLX, tham gia giao thông lâu nay, song khi "đụng" đến một số câu hỏi cũng tỏ ra lúng túng.

Ngoài ra, trong đợt tuyên truyền này, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi còn hướng dẫn sinh viên kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, cách xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách và hình thành thói quen chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Em Lê Văn Việt, tham gia buổi tuyên truyền cho biết, bản thân tiếp nhận rất nhiều thông tin sau buổi học ngoại khóa để hiểu và tham gia lái xe an toàn hơn. "Có nhiều trường hợp giả định được đưa ra như cách vượt khi trên đường có xe tải lớn đang lưu thông phía trước ra sao. Khi nào nên vượt, khi nào không nên được các cán bộ CSGT hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình. Đây là kinh nghiệm rất bổ ích để em và các bạn lái xe an toàn", Việt chia sẻ.

Trong khi đó, đối với khối học sinh THPT và THCS, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cách tuyên truyền có khác hơn, đi trực tiếp vào thực tế về điều khiển xe máy dưới 50cm3, xe đạp điện, xe đạp.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông sẽ từng bước giúp các bạn trẻ nhận thức tốt hơn và lái xe an toàn hơn.

Tại trường THPT Mộ Đức cơ sở Mỏ Cày, gần 900 em học sinh được hướng dẫn nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp, đặc biệt là các lỗi có nguy cơ dẫn đến tai nạn. Các cán bộ hướng dẫn tận tình từng tình huống trong thực tế, mở các thước phim về TNGT, hành vi tham gia giao thông không an toàn của các bạn cùng trang lứa. Từ đó, chỉ rõ từng chi tiết sai phạm và nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong giới trẻ được đơn vị linh hoạt theo từng lứa tuổi, nhận thức và phương tiện các em đang sử dụng. Trong đó, chú trọng lớn vào việc tuyên truyền bằng hình ảnh thực tế các hành vi như: Chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông, thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn.

Từ cơ sở đó, phân tích một số tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả của các hành vi vi phạm và trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông, nhấn mạnh yêu cầu tự giác chấp hành pháp luật, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mưa dầm thấm lâu góp phần kéo giảm TNGT

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về trật tự ATGT trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai thường xuyên các năm qua. Từ những buổi tuyên truyền sẽ giúp các em học sinh, sinh viên dần nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch "đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn", nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, trao đổi và hướng dẫn kỹ năng thực tế, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi từng bước giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.

Đối với các bạn học sinh khối THPT và THCS công tác tuyên truyền thích hợp hơn với lứa tuổi cả về kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông.

Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên không chỉ là câu chuyện từng bước nâng cao nhận thức qua đó chuyển biến trong suy nghĩ, hành động của từng em mà còn góp phần giúp các em trang bị kiến thức tham gia giao thông an toàn hơn, qua đó góp phần kéo giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí. Xây dựng trong thế hệ trẻ tư duy biết bảo vệ bản thân và người khác khi tham gia giao thông.

Theo đại tá Giang, ngoài lực lượng CSGT, công an các xã, phường, bản thân mỗi gia đình cũng cần rèn luyện, giáo dục con em mình. Thường xuyên giám sát, nhắc nhở và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là việc các em học sinh tự ý độ chế xe máy, xe đạp điện để chạy tốc độ cao.

"Kiên quyết giáo dục con cái, xử lý ngay từ đầu, không vì chủ quan hay thương con mà để các em chạy xe tốc độ cao sẽ rất nguy hiểm không chỉ cho chính bản thân các em mà còn người tham gia giao thông khác", đại tá Giang khuyến cáo.