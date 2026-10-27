Quảng Ngãi đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt nhận nhiệm vụ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo ông Võ Thanh An, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ qua, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở với vai trò nòng cốt đã phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở các địa phương.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An trình bày diễn văn khai mạc đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Điểm nổi bật, việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài được thực hiện với những hình thức đa dạng, phong phú, tạo nguồn kinh phí cấp phát nhiều suất học bổng hỗ trợ tiếp sức học sinh nghèo vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường, góp phần hạn chế học sinh bỏ học; khen thưởng và động viên học sinh, sinh viên tích cực để các em trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho xã hội, góp phần ổn định và phát triển giáo dục địa phương.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động được gần 173 tỷ đồng; đã cấp phát, trao tặng 362.799 suất học bổng, trị giá gần 122 tỷ đồng cùng hàng nghìn phần quà như sách vở, quần áo, xe đạp cho học sinh, sinh viên nghèo trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm mục tiêu đưa phong trào khuyến học tỉnh Quảng Ngãi lên bước phát triển mới.

Cụ thể, tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên vững mạnh; phát động phong trào học tập suốt đời, tiếp tục nhân rộng mô hình “Công dân học tập”; chủ động, tích cực phối hợp với ngành giáo dục-đào tạo xây dựng và củng cố tổ chức, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; tích cực vận động, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, phấn đấu mỗi năm vận động từ 5-7 tỷ đồng/năm.

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích và hỗ trợ giáo dục trong nhà trường; công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra và phong trào thi đua khuyến học và thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc biểu dương nỗ lực của các thế hệ cán bộ, hội viên và những người tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

“Điều đáng trân trọng là phía sau mỗi suất học bổng, mỗi phần quà là sự động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện. Việc xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” cũng từng bước lan tỏa tinh thần học tập trong xã hội”, đồng chí Y Ngọc bày tỏ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đồng chí Y Ngọc, bước vào nhiệm kỳ mới, yêu cầu của tỉnh đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với chất lượng nguồn nhân lực. Với mục tiêu đó, đồng chí đề nghị Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời nhằm phát huy tinh thần học tập thấm sâu hơn vào mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và trong xã hội.

Đồng thời, tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng mô hình “khuyến học số”, hình thành môi trường xã hội học tập trên môi trường số. Trong đó, chú ý nâng cao kỹ năng số, kỹ năng tự học, kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu quả các trí tuệ nhân tạo, các nền tảng học tập trực tuyến và các nguồn học liệu mở cho thiếu niên và người cao tuổi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với đó, Hội phải chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, kết nối hội viên và tổ chức hoạt động khuyến học; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người học làm trung tâm phục vụ; phát huy tốt vai trò cầu nối, huy động nguồn lực xã hội cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài; sử dụng nguồn kinh phí Quỹ khuyến học công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định.

“Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để Hội Khuyến học tỉnh phát huy vai trò, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn”, đồng chí Y Ngọc cam kết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy Quảng Ngãi mang dòng chữ “Đoàn kết- Đổi mới- Phát triển- Hiệu quả” cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 50 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tín nhiệm bầu ông Võ Thanh An giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.