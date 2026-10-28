Quảng Ngãi đầu tư hơn 200 tỉ đồng xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Sáng 28.10, tại xã Trà Giang, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy Công an tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Dự án được xây dựng tại thôn An Nhơn, xã Trà Giang, đây là dự án thành phần thuộc chủ trương đầu tư tổng thể của Bộ Công an về “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập”.

Việc triển khai dự án thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, đây là bước đầu tư cần thiết nhằm nâng cao năng lực cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu điều trị, chăm sóc sức khỏe và quản lý học viên trong quá trình cai nghiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị, giáo dục và hỗ trợ học viên cai nghiện. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cơ sở sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hỗ trợ người sau cai ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công tác cai nghiện và quản lý người nghiện không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cai nghiện góp phần quản lý chặt chẽ người nghiện, hạn chế các vấn đề phức tạp phát sinh, hướng tới xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Để bảo đảm dự án triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Nhà thầu cần đề cao trách nhiệm, tổ chức thi công nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ quá trình thi công, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nâng cao năng lực công tác cai nghiện ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.