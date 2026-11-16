Quảng Ngãi đầu tư 800 tỷ đồng làm tuyến đường nối Quốc lộ 1 với đường ven biển

Bình đồ vị trí tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh.

Theo đó, tuyến đường dài khoảng 6,5km, đi qua địa bàn 2 xã: Tư Nghĩa và Vệ Giang. Trong đó, điểm đầu khớp nối vào Quốc lộ 1 tại nút giao với đường dẫn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, thuộc địa phận xã Tư Nghĩa; điểm cuối khớp nối vào đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, thuộc địa phận xã Vệ Giang.

Quy mô dự án đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, với vận tốc thiết kế 80km/giờ. Trong đó, 5,45km đầu tuyến nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m; đoạn còn lại cuối tuyến nền đường rộng 21m, mặt đường rộng 11m. Trên tuyến xây dựng 2 cầu dài 64,2m và 171,4m cùng các nút giao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và an toàn giao thông…

Điểm đầu tuyến khớp nối vào Quốc lộ 1 tại nút giao với đường dẫn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thuộc địa phận xã Tư Nghĩa. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tổng vốn đầu tư dự án là 800 tỷ đồng, trong đó khoảng 721 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và khoảng 79 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2026-2030, trong đó, năm 2026 chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027-2030 thực hiện đầu tư.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu dự án là nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ theo quy hoạch, rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh.

Đồng thời, mở rộng không gian phát triển đô thị phía đông, khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics; phát huy tiềm năng du lịch ven biển, tăng cường kết nối các khu, điểm du lịch, góp phần phát triển kinh tế biển; tăng cường liên kết giao thông liên vùng, phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ hệ thống hạ tầng; nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân khu vực dự án.