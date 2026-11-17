Ảnh minh họa. (Ảnh: Chí Đại)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 2752/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ Quốc lộ 1 (nút giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Dự án được triển khai trên địa bàn xã Tư Nghĩa và xã Vệ Giang, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 20 ha. Điểm đầu tuyến tại nút giao Quốc lộ 1 với đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Tư Nghĩa; điểm cuối kết nối với đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh tại điểm N44 theo Quy hoạch phân khu I.1, thuộc xã Vệ Giang.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,5 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trong đó, đoạn đầu tuyến dài khoảng 5,45 km có nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m, lề đường mỗi bên rộng 0,5 m. Đoạn cuối tuyến dài khoảng 1,05 km đi theo trục ngang N5 thuộc Quy hoạch phân khu I.1, có nền đường rộng 21 m, gồm mặt đường rộng 11 m và vỉa hè mỗi bên rộng 5 m. Trên tuyến sẽ xây dựng 2 cầu có chiều dài lần lượt hơn 64 m và hơn 171 m, cùng 3 công trình cống bản sàn. Các hạng mục nút giao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và công trình an toàn giao thông cũng được đầu tư đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án là 800 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 721 tỷ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 79 tỷ đồng. Riêng chi phí xây dựng chiếm hơn 599,3 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 82 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2030. Trong năm 2026, chủ đầu tư tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư; giai đoạn 2027-2030 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường được đầu tư nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu vận tải và khai thác hiệu quả quỹ đất trong khu vực. Khi hoàn thành, công trình sẽ tăng cường khả năng kết nối giữa Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Bên cạnh vai trò kết nối các tuyến giao thông quan trọng, dự án còn hướng đến tăng cường liên kết các khu, điểm du lịch ven biển, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông đã được đầu tư. Công trình hoàn thành sẽ cải thiện khả năng kết nối, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.