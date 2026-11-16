Quảng Ngãi đầu tư 800 tỷ đồng làm đường nối quốc lộ 1 với đường ven biển

Theo đó, dự án là trục Đông - Tây mở mới hoàn toàn, có tổng chiều dài tuyến khoảng 6,5km, điểm đầu tại nút giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Cây xăng Vương Sáu), điểm cuối tuyến đấu nối đồng mức vào đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Tuyến mở mới hoàn toàn, bắt đầu từ nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với quốc lộ 1. (Ảnh: Lê Danh).

Cụ thể, tuyến là đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, đi qua địa bàn hai xã Vệ Giang và Tư Nghĩa. Trong đó, đoạn đầu tuyến dài gần 5,5km, có bề rộng nền đường 12m, mặt đường 11m, lề đường mỗi bên 0,5m.

Còn gần 1km cuối tuyến đi trùng với tim tuyến đường N5 theo quy hoạch phân khu dọc đường ven biển, nên nền đường được mở rộng lên 21m, mặt đường vẫn 11m, nhưng có thêm vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Toàn tuyến đầu tư hoàn chỉnh 2 cây cầu, cống ngang theo khổ nền đường, nút giao, hệ thống chiếu sáng và ATGT.

Bình đồ tuyến dự án.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, trong đó hơn 720 tỷ đồng là ngân sách Trung ương, còn lại là ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó, năm 2026 chuẩn bị đầu tư và 2027 - 2030 thực hiện đầu tư.

Dự án sẽ kết nối cao tốc Bắc - Nam, QL1 với đường ven biển, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Đông Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Danh).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án được đầu tư với mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu vận tải. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển đô thị phía Đông, khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Cũng như, phát huy tiềm năng du lịch ven biển, tăng cường kết nối các khu, điểm du lịch, góp phần phát triển kinh tế biển. Song song đó là tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ cho hệ thống hạ tầng.

Từ đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân khu vực dự án.