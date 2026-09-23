Quảng Ngãi đầu tư 80 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển

Công trình kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên (xã Tịnh Khê) xây dựng theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, đầu tư xây dựng mới tuyến kè bảo vệ bờ biển với chiều dài 1.050m, hình thức kè mái nghiêng, với tổng kinh phí 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2026-2027, trong đó năm 2026, thi công hoàn thành các hạng mục công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm chỉ đầu tư các hạng mục thật sự cần thiết, cấp bách, trực tiếp phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tài sản, đất sản xuất của nhân dân và các công trình hạ tầng liên quan.

Phương tiện, thiết bị thi công kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, khối lượng, giải pháp kỹ thuật, định mức, đơn giá, dự toán, chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, công trình kè đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.