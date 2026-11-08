Quảng Ngãi đầu tư 650 tỷ đồng xây dựng 4 khu tái định cư tại Dung Quất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trong đô thị Vạn Tường (giai đoạn 1). (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trong đô thị Vạn Tường (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích khoảng 44,56ha, gồm 4 vị trí nằm trên địa bàn xã Vạn Tường, với số lô đất tái định cư dự kiến từ 883 lô đến 1.535 lô.

Trong đó, khu tái định cư số 1 có diện tích thực hiện khoảng 17,65ha; khu tái định cư số 2 là 12,24ha; khu tái định cư số 3 khoảng 5,13ha và khu tái định cư số 4 khoảng 9,54ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 650 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2027-2030.

Sơ đồ quy hoạch tổng thể vị trí các khu tái định cư trong khu đô thị Vạn Tường.

Để triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình, trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trong đô thị Vạn Tường (giai đoạn 1) vào chiều 7/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư tập trung phối hợp các sở ngành chức năng và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để khởi công dự án vào quý I/2027.

“Để đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư cần thi công theo hình thức cuốn chiếu, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư phải được ngầm hóa; đồng thời, bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình giáo dục, văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu.

Phối cảnh khu tái định cư số 1 trong khu đô thị Vạn Tường.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, mục tiêu của việc triển khai dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trong đô thị Vạn Tường (giai đoạn 1) là nhằm phục vụ kịp thời cho việc tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa, di dời trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm và các dự án thuộc khu vực cảng Dung Quất.

Đồng thời, hình thành các khu tái định cư hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng trong việc phát triển đô thị Vạn Tường và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.