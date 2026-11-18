Theo đó, dự án được triển khai trên khuôn viên di tích hiện trạng rộng khoảng 48.832m, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư.

Quảng Ngãi chính thức khởi công sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Lê Danh)

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung, sau khi Ban Bí thư thống nhất đề án, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt dự án, tạo cơ sở triển khai các hạng mục sửa chữa, cải tạo khu lưu niệm.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, gần 75 năm hoạt động cách mạng, trong đó có hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông là nhà lãnh đạo mẫu mực, luôn giữ phong cách giản dị, thanh liêm, gần gũi nhân dân và dành tình cảm sâu nặng cho quê hương Quảng Ngãi.

Ngôi nhà và khu vườn nơi Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra, lớn lên được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 2006. Trên nền di tích này, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng, hoàn thành năm 2007.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Lê Danh)

Hiện khu lưu niệm đang lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hằng năm, di tích đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật cũng như nhu cầu tham quan, học tập. Do đó, việc sửa chữa, cải tạo là cần thiết nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả di tích gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch địa phương.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. (Ảnh: Lê Danh)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định, việc đầu tư tôn tạo khu lưu niệm không chỉ thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với người con ưu tú của quê hương mà còn góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, bồi đắp truyền thống yêu nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Để dự án triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo tồn các yếu tố nguyên gốc, giữ gìn cảnh quan và không gian trang nghiêm của di tích.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức. (Ảnh: Lê Danh)

Các sở, ngành và địa phương liên quan cần chủ động phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, xã Mộ Đức cùng các cơ quan chức năng sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác sau đầu tư, gắn bảo tồn di tích với hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống và du lịch.

Việc khởi công dự án là bước quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, từng bước xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng và điểm đến văn hóa, lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi.

Lê Danh