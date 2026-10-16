Quảng Ngãi: Đấu giá mỏ cát tăng 843 bước giá rồi xin hủy kết quả vì... đấu nhầm

Đấu giá trên trời rồi xin hủy vì lý do... đấu nhầm!

Ngày 16/10, Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết, đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại các phiên đấu giá mỏ khoáng sản hai ngày 25 và 26/9 vừa qua.

Mỏ cát thôn Minh Thành, xã Trường Giang, được doanh nghiệp đấu giá trúng với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 426,5% nhưng sau đó xin hủy kết quả vì... đấu nhầm.

Sở Công thương cho biết, đã rà soát và xét thấy quy trình, thủ tục tổ chức đấu giá đã được triển khai, thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về khoáng sản. Đơn vị chưa tiếp nhận bất kỳ thông tin kiến nghị, khiếu nại nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm trong tổ chức đấu giá.

Trong tờ trình này, Sở Công thương Quảng Ngãi cho hay, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các phiên đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn có công văn gửi sở thông tin vào phiên đấu giá ngày 25/9, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 trúng đấu giá mỏ cát thôn Minh Thành, xã Trường Giang với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 426,5%.

Song, chỉ một ngày sau phiên đấu giá, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 đã có đơn xin từ chối nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành vì lý do đấu nhầm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỏ cát thôn Minh Thành được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt trữ lượng dự báo 138.000m3. Tại phiên đấu giá vào ngày 25/9, có 28 doanh nghiệp nộp hồ sơ, nộp tiền đặt cọc để tham gia phiên đấu giá.

Theo đó, giá khởi điểm đối với mỏ cát này là 172.000đ/m3. Hình thức đấu giá bỏ phiếu kín đấu giá một lần. Ngay sau kết thúc phiên đấu giá, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 được công bố trúng đấu giá với mức giá tạm tính là 1.067.583 đồng/m³, tương ứng với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 426,5%. Theo quy chế đấu giá mỏ khoáng sản đã ban hành, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 đã bỏ giá tăng tổng cộng 843 bước so với giá khởi điểm.

Sông Trà Khúc có nhiều mỏ khoáng sản được tỉnh Quảng Ngãi đưa vào đấu giá để cấp quyền khai thác khoáng sản.

"Ngày 26/9, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 có đơn từ chối nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát trên với lý do 'Người đại diện đã ký biên bản đấu giá, tuy nhiên do giá trúng đấu giá bị nhầm cao, công ty không có đủ khả năng tài chính để thực hiện cho Nhà nước, nên tự nguyện từ chối kết quả trúng đấu giá và mất toàn bộ khoản tiền đặt trước để xung công quỹ Nhà nước'.

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn đã rà soát và xác định trường hợp của công ty TNHH Thành Thưởng 29 nêu trên không thuộc trường hợp phải xét người trúng giá liền kề", trích nội dung tờ trình.

Sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý doanh nghiệp "đấu giá cho vui"

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 được thành lập vào ngày 25/6/2026, loại hình doanh nghiệp công ty TNHH ngoài Nhà nước, có địa chỉ số 34/24, đường Hoàng Hoa Thám, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Người đại diện pháp luật là ông Hà Văn Thưởng. Ngành nghề chính đăng ký là Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Ghi nhận tại mỏ cát thôn Minh Thành cho thấy, đây là bãi bồi trải dài dọc theo bờ Bắc sông Trà Khúc. Cận giới mỏ cát này phía Nam giáp với lòng sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Trà Giang. Phía Đông giáp với mỏ cát Diên Niên (đã có chủ - PV). Phía Bắc giáp bờ sông gần khu vực bãi bồi và vườn nhà dân. Đường đi vào mỏ cát từ QL24B và đi vòng qua nhiều đường dân sinh.

Với việc doanh nghiệp xin từ chối nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát thôn Minh Thành và trả lời của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn giải thích về trường hợp trên, trong tờ trình Sở Công thương Quảng Ngãi viện dẫn các quy định của khoản 1, Điều 46, Luật Đấu giá tài sản và khoản 6, Điều 3, Nghị định 193 năm 2025 để trình UBND tỉnh chưa đề xuất phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với Công ty TNHH Thành Thưởng 29.

Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật.

Mỏ cát thôn Minh Thành có trữ lượng dự báo khoảng 138.000m3 cát, phía Đông mỏ cát này giáp với mỏ cát Diên Niên.

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26/9, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức đấu giá quyền khai thác 58 mỏ khoáng sản gồm đất, đá và cát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Có 36 mỏ đấu giá thành công, gồm 19 mỏ cát, 6 mỏ đá, 10 mỏ đất và một mỏ sét.

Sau khi rà soát hồ sơ, Sở Công thương đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với 35 mỏ.