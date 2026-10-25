Quảng Ngãi đặt mục tiêu quy tập 280 hài cốt liệt sĩ, khẩn trương tìm kiếm tại 5 vị trí mộ tập thể

Ngày 25/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 738 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức 14 hội nghị thu thập thông tin, khảo sát mộ liệt sĩ và một hội thảo khoa học về vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.

Các lực lượng triển khai 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Lực lượng chức năng tổ chức khảo sát khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức 27 cuộc làm việc với nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và chính quyền địa phương; tiếp nhận, đối chiếu 35 nguồn thông tin có giá trị cùng các tài liệu liên quan.

Qua công tác khảo sát, xác minh và tìm kiếm đã quy tập được 50 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với 13.514/13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 100% chỉ tiêu. Kết quả này hoàn thành sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch của tỉnh và 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lấy mẫu sinh phẩm ADN của 2.970 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi).

Đối với hoạt động tìm kiếm ở nước ngoài, trong mùa khô 2025 - 2026, phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Bước vào mùa khô 2026 - 2027, Đội K53 đã sang thực hiện nhiệm vụ sớm hơn 2 tháng so với những năm trước. Đến nay, đội đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Attapeu (Lào).

Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 280 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đưa hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội xác định danh tính.

Trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm tại 5 vị trí mộ liệt sĩ tập thể do Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu 5 cung cấp.

Đối với những khu vực còn nghi vấn, các đơn vị cần tiếp tục thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân, đối chiếu với tài liệu lịch sử để xác định vị trí tìm kiếm phù hợp, tránh bỏ sót thông tin có giá trị.