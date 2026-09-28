Quảng Ngãi đặt mục tiêu phủ sóng 5G 99% dân số vào năm 2030

Hạ tầng viễn thông được đầu tư, nâng cấp, góp phần mở rộng vùng phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ trên địa bàn Quảng Ngãi

Theo Kế hoạch phát triển hạ tầng kĩ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành, tỉnh sẽ tập trung phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, mạng 4G/5G và Internet vạn vật (IoT).

Hiện toàn tỉnh có khoảng 2.735 vị trí trạm BTS, trong đó khoảng 827 vị trí đã triển khai 5G. Hạ tầng cáp quang đã được triển khai đến trung tâm các xã, phường, đặc khu; mạng 4G cơ bản phủ đến các thôn. Tuy nhiên, một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp vẫn còn hạn chế về vùng phủ và chất lượng dịch vụ.

Theo kế hoạch, Quảng Ngãi sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, các khu vực còn điểm lõm sóng và những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường sử dụng chung cột anten, nhà trạm, nguồn điện, truyền dẫn và các công trình hạ tầng viễn thông thụ động nhằm tiết kiệm nguồn lực, hạn chế đầu tư chồng chéo.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 99% dân số được phủ sóng 5G; 100% khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm hành chính và khu du lịch được phủ sóng 5G. Đồng thời, ít nhất 80% người sử dụng có khả năng tiếp cận băng rộng cố định tốc độ trên 1 Gb/s và hoàn thành đưa hạ tầng băng rộng cố định đến 32 thôn chưa có hạ tầng.

Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển và hải đảo

Một mục tiêu đáng chú ý khác là 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất một trạm BTS đáp ứng yêu cầu chống chịu thiên tai cấp độ 4, qua đó duy trì thông tin liên lạc trong các tình huống thiên tai, sự cố và khẩn cấp. Các khu vực điểm lõm sóng, vùng chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ sẽ được rà soát, xử lý theo lộ trình, hướng tới hoàn thành 100% vào năm 2030.

Kế hoạch cũng gắn phát triển hạ tầng viễn thông với các khu vực động lực kinh tế như Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, khu đô thị và khu du lịch.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh ngầm hóa, bó gọn và chỉnh trang cáp viễn thông tại khu vực đô thị, trung tâm hành chính và các tuyến đường chính; từng bước hạn chế phát triển mới cáp treo tại những nơi đã có hạ tầng ngầm phù hợp.

Tỉnh dự kiến nghiên cứu, thí điểm kết nối vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) tại các khu vực đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp, chưa thuận lợi để phát triển cáp quang và trạm BTS. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, vị trí, nguồn điện, truyền dẫn và các yêu cầu kĩ thuật để từng bước đáp ứng sự phát triển của mạng 6G và các công nghệ viễn thông mới.