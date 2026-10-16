Quảng Ngãi đặt mục tiêu giành 45 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Lãnh đạo tỉnh trao cờ, hoa cho Đoàn Thể thao Quảng Ngãi trước giờ lên đường tham dự đại hội

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I Y Ngọc, và Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Thị Trung đã trao cờ và hoa cho Đoàn Thể thao tỉnh, động viên các huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Quang cảnh lễ xuất quân

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Đoàn Thể thao Quảng Ngãi có 30 huấn luyện viên và 136 vận động viên, tham gia tranh tài ở 12 môn thể thao. Trong đó, Wushu, Vovinam, Võ cổ truyền và Boxing được xác định là những môn trọng điểm, có khả năng cạnh tranh huy chương.

Đoàn đặt mục tiêu giành 5 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 31 Huy chương Đồng; đồng thời phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đăng ký. Đây không chỉ là mục tiêu về thành tích mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, từng bước khẳng định vị thế thể thao Quảng Ngãi trên đấu trường toàn quốc.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm; chấp hành nghiêm điều lệ, luật thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Bà Phạm Thị Trung nhấn mạnh, mỗi vận động viên cần thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, nỗ lực đạt thành tích cao nhất. Đội ngũ huấn luyện viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác chuyên môn, xây dựng chiến thuật phù hợp và hỗ trợ vận động viên phát huy khả năng.

Bên cạnh nhiệm vụ chinh phục thành tích, mỗi thành viên trong Đoàn cần giữ gìn hình ảnh đẹp của người thể thao Quảng Ngãi, ứng xử văn minh, thân thiện, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển đến bạn bè cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ

Một trong những nền tảng quan trọng của thể thao Quảng Ngãi là sự phát triển rộng khắp của phong trào thể dục thể thao cơ sở. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 thu hút gần 6.500 người tham gia, trong đó có gần 5.000 vận động viên đến từ các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Không chỉ tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong Nhân dân, Đại hội còn là dịp phát hiện, tuyển chọn những nhân tố nổi bật để bổ sung cho các đội tuyển thể thao thành tích cao.

Võ sĩ Lương Bá Tá, vận động viên tiêu biểu môn Kickboxing, đại diện các vận động viên tuyên thệ quyết tâm thi đấu hết mình

Đại diện các vận động viên, võ sĩ Lương Bá Tá, vận động viên tiêu biểu môn Kickboxing, bày tỏ niềm vinh dự khi được khoác lên mình màu cờ sắc áo của Đoàn Thể thao tỉnh Quảng Ngãi tham dự Đại hội.

Thay mặt các vận động viên, Lương Bá Tá tuyên thệ chấp hành nghiêm điều lệ, luật thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức; thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ và trọng tài; phát huy ý chí, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình để giành thành tích cao nhất, góp phần mang vinh quang về cho quê hương.

Đại diện đội ngũ huấn luyện viên, ông Phạm Quốc Anh, huấn luyện viên đội tuyển Wushu, cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng các vận động viên, nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, huấn luyện và chỉ đạo chuyên môn; xây dựng chiến thuật phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để vận động viên phát huy năng lực.

Huấn luyện viên Phạm Quốc Anh, đội tuyển Wushu, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng các vận động viên

Đến thời điểm xuất quân, các đội tuyển của tỉnh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào Đại hội với tâm thế tự tin và quyết tâm cao. Mỗi thành viên đều ý thức rõ trách nhiệm khi đại diện cho thể thao Quảng Ngãi thi đấu tại sân chơi toàn quốc.

Các đại biểu cùng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên tham dự Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Quảng Ngãi

Lễ xuất quân không chỉ tiếp thêm động lực cho các huấn luyện viên, vận động viên mà còn khẳng định quyết tâm của ngành thể thao tỉnh trong việc nâng cao thành tích thi đấu, phát huy hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng và xây dựng lực lượng vận động viên kế cận.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Đoàn Thể thao Quảng Ngãi hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với mục tiêu chinh phục các cột mốc thành tích mới, mang niềm tự hào về cho quê hương.