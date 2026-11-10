Quảng Ngãi đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 16.000 lao động nông thôn mỗi năm

Người dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi được tư vấn, giới thiệu việc làm và tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. (Ảnh: Thu Hiền/Vietnam+)

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, bình quân mỗi năm đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 16.000 lao động nông thôn, chú trọng người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, gắn học nghề với nhu cầu tuyển dụng, tạo việc làm và phát triển sinh kế bền vững.

Theo Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2026, trong cơ cấu đào tạo nghề, các nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%, nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn chiếm 40%.

Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%; đồng thời chú trọng đào tạo nghề phù hợp nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù từng địa bàn.

Hoạt động đào tạo tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với phát triển kinh tế địa phương như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác và phát triển sản phẩm OCOP.

Các địa phương được yêu cầu khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động.

Trong khi đó, năm 2026, hơn 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên 21.500 lao động, riêng Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp cần khoảng 17.900 người.

Nhu cầu này đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, giúp người học tiếp cận việc làm phù hợp sau đào tạo.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ngãi đã giải quyết việc làm mới cho gần 12.000 lao động, tổ chức 48 phiên giao dịch việc làm, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại các xã miền núi như Ngọk Réo, hoạt động tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm được đưa về cơ sở, giúp lao động dân tộc thiểu số tìm hiểu các ngành nghề đào tạo và cơ hội tuyển dụng.

Theo định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm.

Đây cũng là định hướng để Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.