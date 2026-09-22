Quảng Ngãi đặt chất lượng thực chất làm trọng tâm đổi mới

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông (Quảng Ngãi). Ảnh: Cô Liên

Tinh gọn mạng lưới, ổn định đội ngũ

Ngày 22/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi có buổi làm việc với Đảng ủy Sở GD&ĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo của Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Ngãi đồng thời thực hiện ba nhiệm vụ lớn là ổn định hệ thống giáo dục sau hợp nhất tỉnh; sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục và bắt đầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW. Đây là giai đoạn có ý nghĩa nền tảng, quyết định khả năng thực hiện các mục tiêu giáo dục của tỉnh đến năm 2030.

Đảng bộ Sở hiện có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 7 chi bộ hành chính, với tổng số 169 đảng viên. Toàn ngành có 66 tổ chức cơ sở Đảng với 2.531 đảng viên; từ ngày 1/7/2025 đến nay, đã kết nạp 425 đảng viên mới.

Thời gian qua, Đảng ủy Sở GD&ĐT và các chi bộ tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm thực hiện. Các chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Đảng ủy Sở GD&ĐT. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Thời gian qua, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ do Đảng ủy cấp trên tổ chức.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Sở GD&ĐT thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ từng năm học; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách đối với học sinh, giáo viên; đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và bảo đảm các điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

Đầu năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 528 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp với hơn 456 nghìn học sinh, học viên, sinh viên và hơn 14,4 nghìn lớp học. Tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên toàn tỉnh hơn 31 nghìn người.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục gắn với sắp xếp đội ngũ và cơ sở vật chất. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 887 xuống còn 478 cơ sở, tương ứng giảm hơn 46%.

Phương án sắp xếp tập trung vào hai mô hình gồm trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường. Đối với đội ngũ giáo viên, nguyên tắc cơ bản là giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và điều phối giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường, bảo đảm định mức giờ dạy và nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, năm 2026, ngành Giáo dục tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, như: tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Quảng Ngãi có 72/180 thí sinh dự thi đoạt giải; tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, Trường THPT chuyên Lê Khiết xếp thứ 8/131 toàn đoàn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành xếp thứ 25/131; tỉnh là đơn vị đạt nhiều huy chương tại Cuộc thi quốc gia “STEAM for Girls – STEAM xanh cho nữ sinh 2025”...

Phong trào thiết kế bài giảng điện tử và ứng dụng công nghệ số trong dạy học thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các cấp học với hơn 1.460 sản phẩm dự thi, với tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn trên 93%. Đáng chú ý, 100% sản phẩm công nghệ VR/AR phục vụ giáo dục địa phương đã được nghiệm thu, đưa vào kho học liệu số của tỉnh, góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên giảng dạy hiện đại.

Đổi mới quản trị, nâng chất lượng giáo dục

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Sở GD&ĐT đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể và hiệu quả hơn; tập trung định hướng, giải quyết những vấn đề lớn, đồng thời chủ động nắm bắt, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở GD&ĐT tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp; gắn sinh hoạt Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và phát triển đảng viên.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kết luận tại buổi làm việc.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngành Giáo dục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, coi trọng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của người học. Khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý địa bàn, lĩnh vực sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngành Giáo dục tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Cô Liên

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số toàn diện. Đầu tư xây dựng các trường học có quy mô đáp ứng tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập tập trung cho học sinh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành; thường xuyên nắm chắc tình hình tại các cơ sở giáo dục, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh.