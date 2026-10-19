Quảng Ngãi: Đào ao trữ nước, phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 19/10, cơ quan chức năng xã Dục Nông (Quảng Ngãi) đã giăng dây phong tỏa hiện trường nơi phát hiện quả bom nghi còn sót lại sau chiến tranh và lên kế hoạch xử lý.

Quả bom nghi còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện khi người dân đào ao trữ nước.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, trong quá trình dùng máy xúc đào ao trữ nước, anh Brôl Lâm (sinh năm 2005) tại thôn Đăk Seang, xã Dục Nông phát hiện quả bom nghi còn sót lại sau chiến tranh nên báo lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Dục Nông cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác định vị trí phát hiện vật thể, đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đào xới tại khu vực.

Công an xã đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng bảo vệ hiện trường và bố trí cán bộ canh gác nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố và báo cáo cấp trên, đề nghị cơ quan chuyên môn cử lực lượng đến kiểm tra, xác minh và tổ chức xử lý vật thể.