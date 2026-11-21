Sáng 21.11, tại Nhà rông văn hóa Kon Klor (phường Kon Tum), UBND phường Kon Tum tổ chức khai mạc Liên hoan Cồng chiêng, trình diễn trang phục truyền thống thanh thiếu niên năm 2026.

Liên hoan cồng chiêng, trình diễn trang phục truyền thống thanh thiếu niên năm 2026 do UBND phường Kon Tum tổ chức tại Nhà rông Kon Klor

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các địa phương, nghệ nhân, thầy cô giáo, học sinh cùng đông đảo người dân và du khách.

Với chủ đề “Âm vang cồng chiêng - Sắc màu văn hóa trẻ”, Liên hoan quy tụ 1.067 học sinh thuộc 16 đội thi đến từ các đơn vị trường học, đội cồng chiêng thanh thiếu niên ở các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Kon Tum.

Tham gia Liên hoan năm nay có 1.067 nghệ nhân nhí đến từ 16 xã, phường khu vực phía Tây Quảng Ngãi

Tham gia Liên hoan, các đội mang đến những tiết mục dân ca, trình diễn nhạc cụ dân tộc, tái hiện lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, những màn trình diễn cồng chiêng, múa xoang kết hợp giới thiệu trang phục truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, thể hiện nét đẹp và bản sắc riêng của mỗi dân tộc.

Các phần trình diễn cồng chiêng, múa xoang cùng phần thi trang phục truyền thống đã tạo nên không gian đa sắc màu văn hóa

Phát biểu khai mạc Liên hoan, ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum nhấn mạnh, Tây Nguyên là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục và sắc màu riêng, cùng hòa quyện trong dòng chảy văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng.

Trong đời sống cộng đồng, tiếng cồng, tiếng chiêng không đơn thuần là âm thanh của nhạc cụ mà còn là tiếng vọng của cội nguồn, nhịp đập buôn làng và sợi dây gắn kết cộng đồng. Điệu xoang nối những vòng tay đoàn kết, còn sắc màu thổ cẩm lưu giữ ký ức, tri thức và tâm hồn của mỗi dân tộc.

Thanh thiếu niên say mê trình diễn cồng chiêng, múa xoang, thể hiện tình yêu và niềm tự hào với văn hóa dân tộc

Đặc biệt, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2008. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mà còn là tài sản văn hóa vô giá của Việt Nam và nhân loại.

Từ nhịp chiêng, vòng xoang đến những bộ trang phục truyền thống, các giá trị văn hóa dân tộc được thế hệ trẻ tự tin thể hiện và tiếp nối

Theo ông Dương Anh Hùng, di sản có sức sống bền bỉ nhờ bàn tay, khối óc, tâm hồn và tình yêu của cộng đồng các dân tộc; được gìn giữ qua nhiều thế hệ bằng chính đời sống, phong tục và sự trao truyền của nghệ nhân, già làng và mỗi người dân.

Vì vậy, bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những giá trị thuộc về quá khứ mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và được trao truyền cho tương lai.

Các đội thi mang đến Liên hoan những màn trình diễn cồng chiêng, múa xoang và trang phục truyền thống đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc

Liên hoan năm nay nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn là dịp kết nối các địa phương, thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm chung trong gìn giữ di sản quê hương.

Chủ tịch UBND phường Kon Tum cho rằng, thông qua Liên hoan, các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh và lan tỏa; vai trò của nghệ nhân, già làng, những người am hiểu văn hóa dân gian tiếp tục được phát huy.

Đặc biệt, hoạt động tạo điều kiện để thanh thiếu niên giao lưu, thực hành, tìm hiểu văn hóa dân tộc, từ đó hình thành ý thức chủ động gìn giữ và trở thành lực lượng kế tục di sản.

Ông Dương Anh Hùng nhấn mạnh, di sản chỉ thực sự trường tồn khi còn những người biết đánh chiêng, biết múa xoang, hiểu từng hoa văn trên trang phục và tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Vì vậy, điều đọng lại sau Liên hoan không chỉ là những tiết mục đặc sắc hay màn trình diễn ấn tượng mà quan trọng hơn là tình yêu di sản được khơi dậy, niềm tự hào được bồi đắp và ý thức gìn giữ văn hóa được lan tỏa trong mỗi cộng đồng, gia đình, nhà trường, nhất là thế hệ trẻ.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách tham dự

Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi lần lượt trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả. Liên hoan diễn ra trong hai ngày 21 - 22.11, góp phần tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động văn hóa, đồng thời tiếp thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng.