Dự lễ khởi công có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Về phía chủ đầu tư có ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cùng đông đảo người dân địa phương.

Các đại biểu dự Lễ khởi công dự án

Hình thành không gian đô thị nghỉ dưỡng giữa đại ngàn

Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (thành viên Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Dự án có vị trí tiếp giáp Quốc lộ 24, gần trung tâm Măng Đen, thuận lợi kết nối với khu vực Kon Tum và đón đầu định hướng phát triển tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi trong tương lai.

Được nghiên cứu quy hoạch theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, dự án hướng đến hình thành một đô thị nghỉ dưỡng cao nguyên mang đặc trưng riêng, khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và các giá trị văn hóa bản địa.

Quang cảnh Lễ khởi công dự án

Với mật độ xây dựng toàn khu tối đa 23,2%, các công trình được bố trí chọn lọc, hài hòa dưới những tán rừng thông, bên hồ sinh thái. Phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên, bảo đảm sự kết nối giữa không gian đô thị với hệ sinh thái hiện hữu.

Theo quy hoạch, dự án được tổ chức thành 4 phân khu chức năng, hình thành quần thể tiện ích phục vụ nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm của cư dân, du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công

Trong đó, phân khu 1 là tiểu khu đô thị thể thao, giữ vai trò kết nối hạ tầng đô thị hiện hữu với danh thắng hồ Toong Đam. Khu vực này phát triển mô hình đô thị du lịch ven hồ, tích hợp công viên thể thao đa năng ngoài trời, các hoạt động thể thao dưới nước, tổ hợp giải trí 24/7, phố thương mại và ẩm thực.

Phân khu 2 là tiểu khu đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, với điểm nhấn là tổ hợp y tế – trị liệu quy mô hơn 16ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ, không gian yên bình bên hồ sinh thái, khu vực này định hướng phát triển các mô hình làng an dưỡng, dưỡng lão, nghỉ dưỡng dài ngày và phục hồi sức khỏe.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cam kết triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hài hòa với thiên nhiên, đồng thời đặt người dân ở vị trí trung tâm, chú trọng tạo việc làm và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương

Phân khu 3 được định hướng là khu ở sinh thái giữa rừng thông, ưu tiên mật độ xây dựng thấp, bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu. Các công trình được thiết kế bám theo địa hình tự nhiên, hạn chế tác động đến cảnh quan rừ

Trong khi đó, phân khu 4 kết hợp không gian cư trú sinh thái với các hoạt động vui chơi, giải trí. Những cụm biệt thự, công trình thương mại được bố trí xen kẽ giữa mảng xanh và mặt nước, kết nối với công viên giải trí ngoài trời, quảng trường sự kiện và các tuyến phố thương mại trải nghiệm.

Các phân khu được kết nối bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm nhà ga tàu điện, công trình hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe tập trung, hệ thống công trình kỹ thuật và các dải công viên sinh thái. Cấu trúc không gian được nghiên cứu theo hướng nương theo địa hình đồi núi, hệ thống sông suối tự nhiên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị số 1 Măng Đen, dự án có tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỉ đồng

Kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Măng Đe

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, trong không khí phấn khởi của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 với chủ đề “Bản sắc hội tụ - Đại đoàn kết lan tỏa”, việc khởi công Khu đô thị số 1 Măng Đen là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình phát triển của tỉnh nói chung và Măng Đen nói riêng.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, Măng Đen được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu trong lành, những cánh rừng xanh, hồ, thác và cảnh quan núi rừng đặc trưng của vùng cao nguyên. Cùng với đó là những giá trị văn hóa giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, tiềm năng và lợi thế của vùng đất này vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Việc phát triển Măng Đen không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng địa phương mà còn góp phần hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Tây, thúc đẩy Quảng Ngãi phát triển hài hòa từ miền núi đến đồng bằng, từ rừng xuống biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lễ khởi công hôm nay là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, với sự quan tâm của Trung ương, nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ tỉnh qua các thời kỳ, sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của nhà đầu tư.

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển phải hướng đến hạnh phúc của người dân, ông Nguyễn Đức Tâm cho rằng, giá trị của dự án không chỉ được đo bằng quy mô hay tổng mức đầu tư mà quan trọng hơn là những lợi ích thiết thực mang lại cho cộng đồng. Đó là tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời bảo vệ thiên nhiên và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Măng Đen.

Với quy mô 264,4ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỉ đồng, dự án được kỳ vọng bổ sung các không gian nghỉ dưỡng, lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi và chăm sóc sức khỏe mà Măng Đen và Quảng Ngãi còn thiếu.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Măng Đen

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà cho đại diện các thôn trên địa bàn xã Măng Đen

Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, thúc đẩy các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, dược liệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Theo lãnh đạo tỉnh, người dân Măng Đen phải được trực tiếp tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển.

Phối cảnh 3D Khu đô thị số 1 Măng Đen với quy mô 264,4ha, được quy hoạch theo định hướng đô thị nghỉ dưỡng sinh thái hài hòa với cảnh quan rừng núi tự nhiên

Tỉnh Quảng Ngãi cam kết đồng hành, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, vật liệu triển khai dự án đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật; đặc biệt chú trọng gìn giữ thiên nhiên, cảnh quan và bản sắc văn hóa Măng Đen.

Về phía nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, trải dài từ biển đảo, đồng bằng đến đại ngàn.

Trong đó, Măng Đen sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, hội tụ nhiều lợi thế để trở thành điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cùng với Lý Sơn, Sa Huỳnh, Măng Đen sẽ góp phần tạo nên chuỗi du lịch rừng – biển – đảo đặc trưng của Quảng Ngãi.

Ông Đặng Minh Trường khẳng định, Khu đô thị số 1 là dự án quy mô đầu tiên, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chiến lược đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi đánh thức tiềm năng Măng Đen.

Theo đại diện nhà đầu tư, một vùng đất chỉ thực sự phát triển khi vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa được đánh thức bằng tầm nhìn dài hạn, hạ tầng hiện đại, đồng bộ cùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

Sun Group cam kết triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả lâu dài; phát triển hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng địa hình, gìn giữ cảnh quan, rừng và nguồn nước, kiểm soát tác động môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành.

Đặc biệt, nhà đầu tư cam kết đặt người dân ở vị trí trung tâm, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, ổn định sinh kế; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, đồng thời trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, để người dân Măng Đen thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo định hướng, Măng Đen đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tiêu chí Khu du lịch quốc gia, trở thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam, thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng và sản phẩm dịch vụ du lịch tại địa phương vẫn còn những hạn chế, cần tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện.

Trong bối cảnh đó, việc khởi công Khu đô thị số 1 được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực phát triển hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối trục du lịch biển – rừng của tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, các đại biểu đã trao quà cho người dân địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao 15 phần quà; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Thượng tướng Trần Quang Phương trao 8 phần quà đại diện 4 thôn; Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao 15 phần quà cho các hộ dân; Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao 10 phần quà cho các già làng, người có uy tín.

Sau các nghi thức tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị số 1 Măng Đen.