Quảng Ngãi: Đảng viên đồng hành, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo

Toàn cảnh lễ phát động chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo” năm 2026 và giai đoạn 2027–2030 tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông phối hợp tổ chức, hướng đến việc cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong công tác giảm nghèo, giúp người dân từng bước cải thiện đời sống bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Tu Mơ Rông hiện có 1.329 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 95%. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế như cải thiện nhà ở, xây dựng vườn ươm 0 đồng và cấp cây giống cà phê miễn phí cho hộ nghèo. Nhờ đó, hàng chục hộ dân bước đầu xây dựng được vườn cà phê, tạo tiền đề phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập trong thời gian tới.

Theo ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, địa phương đang tiến hành rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới. Kết quả sơ bộ cho thấy, toàn xã dự kiến có khoảng 266 hộ nghèo; danh sách chính thức dự kiến được phê duyệt trong tháng 11/2026. Trên cơ sở đó, xã xác định mục tiêu đến năm 2030 xóa toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã tổ chức phân công đảng viên và các chi bộ trực tiếp theo dõi, hỗ trợ từng nhóm hộ. Cụ thể, mỗi ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhận đồng hành với 2 hộ nghèo, mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách 1 hộ. Các chi bộ được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nhóm hộ theo phân công; doanh nghiệp và hợp tác xã cũng được vận động tham gia tùy theo điều kiện, khả năng.

Tại lễ phát động, 9 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trên mỗi phiếu thể hiện thông tin người phụ trách, hộ được hỗ trợ cùng những tiêu chí cần cải thiện để từng bước thoát nghèo. Qua đó, việc đồng hành không dừng ở hỗ trợ chung mà hướng đến xác định rõ hoàn cảnh, nhu cầu và giải pháp cụ thể cho từng gia đình.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, nhấn mạnh giảm nghèo là nhiệm vụ cần sự kiên trì và trách nhiệm lâu dài. Người được giao đồng hành phải trực tiếp tìm hiểu điều kiện sống, lắng nghe tâm tư của người dân, nhận diện nguyên nhân dẫn đến nghèo và cùng gia đình lựa chọn hướng tháo gỡ phù hợp.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông phát biểu tại chương trình.

Ông Võ Trung Mạnh yêu cầu UBND xã sớm xây dựng phương án phân công đảng viên, chi bộ, doanh nghiệp và hợp tác xã hỗ trợ, bảo đảm mọi hộ nghèo đều có người đồng hành. Việc triển khai phải tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Thông qua cơ chế này, từng nhiệm vụ sẽ gắn với đầu mối phụ trách và kết quả cụ thể. Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc, qua đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ và hạn chế tình trạng hộ nghèo bị bỏ sót.

Cùng với việc phân công trách nhiệm, xã Tu Mơ Rông triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bổ sung nguồn lực cho công tác giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ sản xuất, giáo dục và cải thiện đời sống các gia đình khó khăn.

Trong dịp này, địa phương phát động gây quỹ Vì người nghèo để huy động kinh phí phục vụ các hoạt động an sinh, trong đó ưu tiên ươm cây giống và mua phân bón cấp miễn phí cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Xã cũng triển khai hỗ trợ 15,2 tấn phân bón cho các hộ trồng cà phê, tạo điều kiện chăm sóc vườn cây và hướng đến nguồn thu nhập ổn định.

Hội Nông dân xã Tu Mơ Rông trao tặng phân bón, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, chương trình trao học bổng cho 27 học sinh là con hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi và hỗ trợ thanh toán tiền điện cho hộ nghèo.

Các hoạt động được triển khai theo hướng kết hợp hỗ trợ trước mắt với tạo điều kiện phát triển lâu dài. Trong đó, nguồn lực dành cho sản xuất được kỳ vọng giúp người dân từng bước nâng cao năng lực tự chủ kinh tế, còn hỗ trợ giáo dục, nhà ở và chi phí sinh hoạt góp phần giảm bớt gánh nặng cho những gia đình còn nhiều khó khăn.

Với chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo”, xã Tu Mơ Rông đặt trọng tâm vào sự tham gia trực tiếp, thường xuyên của đảng viên, tổ chức đảng và các đơn vị đồng hành. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, hướng đến cải thiện đời sống người dân và thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030.