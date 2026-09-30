Quảng Ngãi dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tại khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng (núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng) các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động cách mạng, nhà báo và là Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước.

Tại khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng (núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng) các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động cách mạng, nhà báo và là Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh: Vân Anh)

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ. Năm 1900, cụ đỗ Giải nguyên kỳ thi Hương và năm 1904 đỗ Tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, cụ dấn thân vào các hoạt động yêu nước, cùng Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp đề xướng tân học, tìm bạn cùng chí hướng.

Năm 1906, cụ trở về Quảng Nam khởi xướng, lãnh đạo phong trào Duy tân. Năm 1908, cụ bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo. Trong 13 năm bị giam cầm, cụ vẫn giữ vững khí tiết, tự học tiếng Pháp, sáng tác thơ văn và truyền bá tinh thần yêu nước.

Sau khi được trả tự do năm 1921, cụ tiếp tục hoạt động trên nghị trường, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế. Trong điều kiện báo chí chịu nhiều kiểm soát, cụ kiên trì dùng ngòi bút bảo vệ lẽ phải, cổ vũ lòng yêu nước và lên tiếng trước những nỗi khổ của đồng bào.

Khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Vân Anh)

Sau Cách mạng Tháng Tám, đáp lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ tham gia Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tháng 5/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc thường ngày của Chính phủ, chủ tọa các phiên họp Hội đồng Chính phủ và giải quyết các vấn đề về đối nội, đối ngoại theo phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Tháng 12/1946, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh làm Đặc phái viên của Chính phủ đi kinh lý miền Trung, giải thích đường lối kháng chiến, kêu gọi toàn dân ủng hộ Chính phủ và cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần học tập, dấn thân và phụng sự Tổ quốc của cụ Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: Vân Anh)

Ngày 21/4/1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng từ trần tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo tâm nguyện của cụ, Nhân dân an táng cụ trên núi Thiên Ấn.

Trong thư gửi đồng bào toàn quốc ngày 29/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cụ Huỳnh là một bậc đại chí sĩ “học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao”, “giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan”. Quảng Ngãi có mối gắn bó đặc biệt với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trong những ngày làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ ở xã Nghĩa Hành, cụ đã dùng uy tín và tâm huyết của mình động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; giải thích chủ trương của Chính phủ, vun đắp niềm tin vào cuộc kháng chiến.

Sau khi cụ qua đời, Nhân dân Quảng Ngãi luôn gìn giữ nơi cụ làm việc và nơi cụ yên nghỉ bằng lòng kính trọng. Những địa điểm này trở thành nơi lưu giữ ký ức về một giai đoạn lịch sử và những đóng góp của cụ Huỳnh đối với đất nước, đồng thời là sợi dây gắn kết Quảng Ngãi với Đà Nẵng - quê hương nơi cụ sinh ra.

Khu Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ (Ảnh: Vân Anh)

Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại nhiều bài học quý báu về lòng yêu nước, tinh thần tự học, đổi mới tư duy; trách nhiệm của người cán bộ, người trí thức và ý chí đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần học tập, dấn thân và phụng sự Tổ quốc của cụ Huỳnh Thúc Kháng; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển, giàu đẹp.