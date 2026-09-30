Quảng Ngãi: Đặc khu Lý Sơn hướng đến sản xuất hành tím an toàn, nâng giá trị nông sản

Người dân, doanh nghiệp hướng đến sản xuất hành tím theo các tiêu chuẩn an toàn, từng bước tiếp cận GlobalGAP

Hằng năm, vào vụ hành, nông dân đặc khu Lý Sơn gieo trồng khoảng 185ha hành tím. Cùng với duy trì kinh nghiệm canh tác truyền thống, ngành chức năng địa phương đang hướng dẫn kĩ thuật, khuyến khích người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, kiểm soát tốt hơn chất lượng nông sản và nâng giá trị sản phẩm.

Hành tím là một trong hai loại cây trồng chủ lực của Lý Sơn, chỉ đứng sau cây tỏi, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân trên đảo. Do đó, nâng cao chất lượng nông sản không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường mà còn được xem là giải pháp gia tăng giá trị trên diện tích đất canh tác, góp phần ổn định thu nhập cho người dân.

Củ hành tím Lý Sơn vừa được thu hoạch

Trong quá trình sản xuất, nông dân được ngành chức năng hướng dẫn kĩ thuật, quy trình chăm sóc và kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Địa phương cũng khuyến khích người dân từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn sản xuất như GlobalGAP, hướng đến hình thành quy trình canh tác có kiểm soát từ khâu giống, chăm sóc đến thu hoạch.

Từ định hướng này, một số doanh nghiệp và hộ dân trên đảo đã bắt đầu thử nghiệm những cách làm mới đối với cây hành. Trong đó, mô hình hành tím ngắn ngày do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh liên kết với hộ nông dân triển khai trên diện tích 750m², áp dụng kĩ thuật sản xuất theo hướng sử dụng các giải pháp sinh học, hướng đến đáp ứng các yêu cầu của GlobalGAP.

Việc kiểm soát tốt hơn quy trình sản xuất góp phần nâng chất lượng nông sản, tạo thêm cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời giúp người dân giảm bớt những rủi ro trong quá trình canh tác.

Mô hình thử nghiệm sẽ bổ sung thêm cơ sở thực tiễn để nông dân Lý Sơn lựa chọn phương thức canh tác phù hợp với điều kiện sản xuất trên đảo. Tuy nhiên, trước khi nhân rộng, hiệu quả mô hình cần được đánh giá trên nhiều yếu tố, gồm năng suất, chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất.

Hành tím là một trong hai cây trồng chủ lực, gắn với sinh kế của người dân Lý Sơn

Đối với Lý Sơn, phát triển sản xuất hành, tỏi theo tiêu chuẩn và quy trình an toàn không chỉ hướng đến tạo ra nông sản chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần xây dựng nền tảng sinh kế bền vững.

Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ổn định thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo lâu dài trên địa bàn đặc khu.