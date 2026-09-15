Quảng Ngãi: Đã quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại thôn Đồng Răm

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm

Chiều 15.9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Bác Mười), tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm đã phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Theo báo cáo, ngày 14.9, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực trên theo thông tin do nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được thực hiện bằng máy đào kết hợp thủ công, với diện tích đào trong ngày khoảng 80m², nâng tổng diện tích đã đào tìm lên 550m².

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt cùng nhiều di vật liên quan.

Các hài cốt và di vật được quy tập, bảo quản theo đúng quy định

Toàn bộ 3 hài cốt và di vật được đưa vào quách theo đúng quy định, bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm bảo quản.

Như vậy, đến nay, xã Đặng Thùy Trâm đã tìm kiếm, quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại các khu vực xung quanh trong những ngày tới.

Quá trình tìm kiếm, quy tập được triển khai đúng khu vực, đúng quy trình, bảo đảm an toàn về người, trang bị và phương tiện. Việc phát hiện thêm các hài cốt cùng di vật là nguồn thông tin quan trọng, góp phần phục vụ công tác xác minh, giám định và từng bước làm rõ danh tính các liệt sĩ.