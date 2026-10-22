Quảng Ngãi: Cứu hộ kịp thời 2 sinh viên bị sóng cuốn khi tắm biển Mỹ Khê

Lực lượng cứu hộ Tổ quản lý biển Mỹ Khê kịp thời ứng cứu hai sinh viên bị sóng cuốn ra xa bờ

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 22.10, sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của hai thanh niên bị sóng cuốn ra xa bờ tại biển Mỹ Khê, lực lượng cứu hộ Tổ quản lý biển Mỹ Khê nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ và đưa cả hai vào bờ an toàn.

Sau khi được sơ cứu và trấn an tinh thần, sức khỏe của hai sinh viên dần ổn định. Các em hiện được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Sự ứng cứu kịp thời, tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ đã góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc, bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Qua vụ việc, Tổ quản lý biển Mỹ Khê khuyến cáo người dân và du khách nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước khi tắm biển; không bơi xa bờ, không tắm tại những khu vực nguy hiểm và cần tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Du khách nên lựa chọn khu vực có lực lượng cứu hộ túc trực để hạn chế rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn trong hành trình trải nghiệm, khám phá biển Mỹ Khê.