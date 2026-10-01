Quảng Ngãi cùng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ngày 1/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã có buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư. Qua đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư đang quan tâm, cần tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ.

Kiến nghị tồn đọng từ nhiều năm

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, với phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời tiếp nhận, xem xét và giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, qua đó đã tạo niềm tin để doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, trung tâm đã theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết tổng cộng 149 nội dung kiến nghị của 56 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tích cực triển khai giải quyết theo thẩm quyền 83 nội dung kiến nghị đã giải quyết, đạt tỷ lệ 55,70% (trong đó lĩnh vực đất đai có 18 nội dung; đầu tư công 7 nội dung, các nội dung còn lại thuộc nhiều lĩnh vực khác: cơ chế, chính sách, môi trường, hỗ trợ nguồn nhân lực, cấp giấy phép xây dựng). Hiện, các cơ quan chuyên môn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để tháo gỡ các vướng mắc còn lại của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Trang kiến nghị tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết các kiến nghị chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đòi hỏi các cơ quan chuyên môn phải xử lý hết sức thận trọng.

Cùng với đó, một số nội dung kiến nghị do vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền của địa phương, cần tiếp tục nghiên cứu, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương nên phần nào ảnh hưởng đến tốc độ giải quyết chung.

Đại diện Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi kiến nghị tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trên tinh thần trách nhiệm và thẳng thắn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi đã trao đổi cụ thể những vấn đề cần tháo gỡ, nhất là những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiến độ và hiệu quả triển khai dự án; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp để tỉnh và các cơ quan chức năng cùng nghiên cứu, giải quyết.

Các kiến nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề: đất đai và hồ sơ pháp lý dự án; nghĩa vụ tài chính về đất và thuế; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình.

Phần lớn các nhóm vấn đề kiến nghị tồn đọng từ nhiều năm, không phải vướng ở luật, mà vướng ở cách phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh, ở việc hồ sơ chuyển qua nhiều nơi mà không ai chịu trách nhiệm đến cùng, và ở việc một số nội dung sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa được bàn giao rõ ràng giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại buổi làm việc, nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được các sở, ngành, địa phương trao đổi, giải đáp và chỉ đạo xử lý trực tiếp.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chỉ đạo, đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và hướng xử lý; chủ động phối hợp doanh nghiệp để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

“Quan điểm của tỉnh là đã tiếp nhận kiến nghị thì phải có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ cho doanh nghiệp; không để kiến nghị kéo dài, chuyển qua nhiều cơ quan nhưng không xác định được hướng giải quyết”,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, tiềm năng và dư địa phát triển lớn hơn. Trong quá trình đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư là lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển; thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Với tinh thần đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn; lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ; tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư được hướng dẫn, giải quyết công việc rõ ràng, thuận lợi, đúng quy định.

Với mục tiêu cùng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, thực chất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu phải quan tâm chỉ đạo, theo dõi đến cùng việc xử lý các nội dung thuộc phạm vi quản lý.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tuân thủ pháp luật và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường. Đồng thời, tiếp tục thẳng thắn phản ánh những khó khăn, bất cập từ thực tiễn để chính quyền kịp thời nắm bắt và xử lý.

“Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, chủ động nắm bắt cơ hội, mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; cùng chính quyền tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch và ổn định”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm bày tỏ đồng thời cam kết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm hoạt động, phát triển ổn định, lâu dài và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của Quảng Ngãi.