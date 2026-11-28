Theo báo cáo nhanh của UBND phường Trà Câu, đến trưa 28-11, mực nước sông Trà Câu đã vượt báo động 3 khoảng 0,5m. Nước lũ tiếp tục dâng, chưa có dấu hiệu rút, gây ngập nhiều khu dân cư, tập trung tại các tổ dân phố Thủy Triều, Đông Quang và Liên Chiểu.

Hỗ trợ người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Đáng chú ý, khoảng 400 hộ dân tại Tổ dân phố Đông Quang bị nước tràn vào nhà, trong đó nhiều nhà ngập sâu trên 1m. Tổ dân phố Vinh Hiển và Liên Chiểu đang bị chia cắt do ngập lụt. Tại một số khu vực ngập sâu, chia cắt, có những trường hợp người dân già yếu, đau ốm cần được đưa đến cơ sở y tế khẩn cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Đức Phổ (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công an phường Trà Câu khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ đưa những người dân cần chăm sóc y tế đến Trạm Y tế phường để ổn định sức khỏe. Các lực lượng sau đó tiếp tục hỗ trợ di dời những hộ dân tại các khu vực ngập sâu, đến địa điểm an toàn.

Giúp người dân kê cao tài sản

Tại xã Nghĩa Hành, mực nước sông Phước Giang dâng cao, khiến một số tuyến đường tại 7 thôn gồm: Phú Bình Đông, Phú Vinh Đông, An Phú, Đại Phúc, Phú Vinh Tây, Hiệp Phổ Bắc và Hiệp Phổ Trung bị ngập từ 0,2-0,5m. Nước lũ tràn vào nhà 48 hộ dân, trong đó có 8 hộ ở thôn Phú Vinh Đông và 40 hộ ở thôn Phú Bình Đông.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân

Trước diễn biến mưa lũ, lực lượng CSGT phối hợp với Công an xã Nghĩa Hành và các lực lượng tại chỗ triển khai phương án ứng phó, vận động người dân di dời, đồng thời hỗ trợ kê cao đồ đạc, vật dụng, lương thực, thực phẩm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Hiện các lực lượng chức năng duy trì chế độ trực 24/24 giờ, tổ chức cắm biển, giăng dây cảnh báo tại những tuyến đường bị ngập; tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán và hỗ trợ người dân khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Tại xã Thiện Tín, Lực lượng CSGT cũng cùng công an xã hỗ trợ người dân kê cao tài sản, đảm bảo ATGT.

Hà Vy