Quảng Ngãi: Công trình Cầu Trà Khúc 1 khoan mũi cọc nhồi đầu tiên

Theo đó, trong đợt này, các nhà thầu sẽ tập trung huy động xe máy thiết bị, vật tư và nhân công để triển khai thi công khoan 152 cọc nhồi trụ tạm. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính 1m, sâu 25m.

Nhà thầu huy động lượng lớn thiết bị, nhân sự để triển khai hạng mục. (Ảnh: Lê Danh)

Theo kế hoạch, giữa tháng 11 và trong tháng 12 tới, nhà thầu tiếp tục thi công 56 cọc nhồi của trụ tháp T6 và T7. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính 2m, sâu 40m.

Song song với thời gian thi công cọc khoan nhồi của trụ tháp T6 và T7, nhà thầu tiếp tục đắp đường công vụ để triển khai khoan cọc nhồi tại trụ T5 ở giữa sông vào khoảng cuối tháng 12/2026. các trụ T5, T6, T7 là 3 trụ tháp chính của cầu.

Khoan cọc nhồi là bước quan trọng, đặt nền móng cho công đoạn thi công tháp trụ cầu. (Ảnh: Lê Danh)

Mũi khoan cọc nhồi đầu tiên đã được khoan xuống lòng sông Trà Khúc. (Ảnh: Lê Danh)

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, được phê duyệt ngày 8/8/2025, khởi công ngày 8/10 vừa qua; dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công. Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh thi công xây lắp.

Đây là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, được thiết kế với kết cấu dây võng bằng 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau tạo hình tượng bờ xe nước giữa sông Trà Khúc, mang tính biểu tượng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Quảng Ngãi.

Thiết kế công trình được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn thông qua thi tuyển phương án kiến trúc toàn quốc.

Liên danh nhà thầu đang tập trung thi công ở đầu phía Nam công trình. (Ảnh: Lê Danh)

Công trình gồm phần cầu và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Trong đó, phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, kết cấu gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí mỹ thuật theo phương án thiết kế.

Đường đầu cầu phía Nam rộng 28 - 44m, nối đầu cầu với vòng xoay đường Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ). Theo phương án thiết kế, một phần diện tích khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để phục vụ mục đích tổ chức giao thông, vuốt nối công trình và hài hòa cảnh quan.

Vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng sẽ hình thành nút giao khác mức bằng hầm chui rộng 11,5m, cao 3,5m, nhằm tránh xung đột giao thông.

Đầu phía Bắc cầu mới (phường Trương Quang Trọng) sẽ được xây dựng lệch Đông 11 độ so với cầu cũ, mặt đường rộng 28m, vuốt nối vào vòng xoay hình thành mới nút giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Dự án cầu Trà Khúc 1 được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tháng 9/2022, điều chỉnh tháng 12/2023. Hiện nay, Quảng Ngãi có 7 cầu bắc qua sông Trà Khúc gồm: Cổ Lũy, Trà Khúc 2, Trà Khúc 1, Thạch Bích, Phước Lộc, cầu đường sắt Trường Xuân, cầu Trà Khúc thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bên cạnh đó là hạng mục cầu của công trình thủy lợi kết hợp giao thông - đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.