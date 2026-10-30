Quảng Ngãi công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Việt và Trần Hoài Thu nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh HIỂN CỪ)

Cụ thể, điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2026-2031, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Minh Vương nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh HIỂN CỪ)

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Võ Minh Vương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Giao Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đối với đồng chí Phạm Nhật Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kể từ ngày 2/11/2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Nhật Vũ nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh HIỂN CỪ)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của từng đồng chí, đồng thời đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn.

Vì vậy, trên cương vị mới, các đồng chí phải xác định rõ: nhận quyết định là nhận nhiệm vụ, nhận chức vụ mới là nhận trách nhiệm mới. Phải bắt tay ngay vào công việc, không để có khoảng trống trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Việc đang làm phải tiếp tục làm ngay, việc đang vướng phải xác định rõ vướng ở đâu, nguyên nhân là gì, trách nhiệm thuộc về ai và đề xuất ngay phương án xử lý. Không chờ ổn định vị trí, không dành quá nhiều thời gian để “làm quen công việc” rồi mới bắt đầu triển khai nhiệm vụ, không để công việc chậm lại vì quá trình chuyển giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, ở vị trí mới, tỉnh cần ở các đồng chí không chỉ là hoàn thành đúng quy trình, đúng chức trách, mà quan trọng hơn là kết quả và sản phẩm cụ thể. Phải phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không né tránh việc khó, không đùn đẩy trách nhiệm. Những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định và chịu trách nhiệm; những việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý cụ thể.

“Các đồng chí phải chuyển ngay từ 'nhận nhiệm vụ' sang 'thực hiện nhiệm vụ'; từ 'nắm tình hình' sang 'xử lý công việc'; từ 'xử lý công việc' sang 'hoàn thành công việc'. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ công việc và sự chuyển biến của cơ quan, đơn vị sẽ là thước đo rõ nhất đối với năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo quản lý. Công việc của tỉnh phải được duy trì liên tục, thông suốt ngay từ ngày đầu tiên”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đề nghị.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt phát biểu nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh HIỂN CỪ)

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, nguyện giữ vững phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương hành chính; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhanh chóng tiếp cận, bắt tay ngay vào công việc tại đơn vị mới; chủ động nắm bắt chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn quản lý của ngành, lĩnh vực được phân công; kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành, không để công việc bị gián đoạn.

Giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động phối hợp chặt chẽ các ban, sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, quyết tâm cùng tập thể cơ quan, đơn vị mới hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.