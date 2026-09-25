Quảng Ngãi: Công bố quyết định thành lập chùa Bửu Quang và chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung

Theo đó, sáng 18-9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi trang nghiêm tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập chùa Bửu Quang và chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, viện chủ chùa Huệ Chiếu, Bổn sư của Đại đức Thích Nhuận Văn - khai sơn chùa Bửu Quang; Thượng tọa Thích Nhuận Pháp, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Nhuận Thông, Phó Trưởng ban Trị sự; Đại đức Thích Nhuận Hiển, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, phụ trách Văn phòng II Ban Trị sự; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và chư Tăng Ni trong, ngoài tỉnh đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Rơ Chăm Định, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh; lãnh đạo chính quyền xã Ngọc Bay cùng đông đảo thiện tín, Phật tử gần xa.

Thượng tọa Thích Nhuận Thông ọc diễn văn khai mạc

Sau nghi thức truyền thống Phật giáo, Thượng tọa Thích Nhuận Thông đọc diễn văn khai mạc, nêu ý nghĩa của việc thành lập chùa Bửu Quang trong việc đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào, Phật tử tại địa phương.

Tiếp đó, Đại đức Thích Nhuận Hiển đọc quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập chùa Bửu Quang; Thượng tọa Thích Nhuận Pháp thay mặt Ban Trị sự trao quyết định đến Đại đức Thích Nhuận Văn, chính thức giao nhiệm vụ thường trụ tại chùa Bửu Quang, hướng dẫn Phật tử tu học, triển khai các hoạt động Phật sự theo sự chỉ đạo của Ban Trị sự; đồng thời từng bước gây dựng đạo tràng và vận động xây dựng cơ sở tự viện.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đón nhận nhiều lẵng hoa và phần quà chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, chư tôn đức, các cấp chính quyền cùng bà con Phật tử gần xa, thể hiện sự hoan hỷ và đồng hành trong chặng đường hình thành, phát triển của chùa Bửu Quang.

Thượng tọa Thích Nhuận Pháp huấn từ

Huấn từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Pháp sách tấn Đại đức Thích Nhuận Văn trong trọng trách mới. Thượng tọa lưu ý việc đảm nhiệm một ngôi chùa không chỉ là tiếp nhận một cơ sở Phật giáo, mà còn là nhận lãnh trách nhiệm trước Tam bảo, Giáo hội và Phật tử, do đó cần lấy sự tu học, giới luật, tinh thần hòa hợp và phụng sự làm nền tảng, từng bước xây dựng niềm tin và đời sống tu học cho Phật tử địa phương.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Xả tán thán thiện duyên thành lập chùa Bửu Quang, đồng thời sách tấn người đệ tử trong trọng trách mới luôn tinh tấn hành trì, giữ gìn giới hạnh, gần gũi và hòa hợp với Phật tử, hết lòng phụng sự Tam bảo, từ đó từng bước xây dựng chùa Bửu Quang trở thành điểm tựa tâm linh, nơi tu học và sinh hoạt Phật sự của đồng bào, Phật tử tại địa phương.

Khóa lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung

Sau nghi thức hành chính, lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung được diễn ra trang nghiêm với sự chứng minh, chú nguyện của Hòa thượng Thích Quảng Xả và Thượng tọa Thích Nhuận Hồng cùng chư tôn đức.

Trước đó, ngày 17-9, tại chùa Bửu Quang đã trang nghiêm diễn ra lễ trai đàn chẩn tế, cầu nguyện và hồi hướng công đức đến chư hương linh, âm linh, cô hồn và các chúng sinh quá vãng; đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Phật tử tham dự

Lễ công bố quyết định thành lập chùa Bửu Quang và chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới trong việc xây dựng đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu học và đưa Phật pháp đến với đồng bào tại địa bàn vùng xa, miền núi Tây Nguyên.