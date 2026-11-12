Quảng Ngãi: Công an xã di dời dân khỏi vùng núi nứt

Khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 10/11, trong lúc mưa lớn kéo dài, người dân thôn Nước Lăng phát hiện khu vực núi thuộc tổ 4A xuất hiện những vết nứt lớn. Vị trí đất bị nứt nẻ, đứt gãy nằm trên ngọn núi cao, phía dưới chân núi có 53 nhân khẩu đang sinh sống. Đây là dấu hiệu nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ba Xa khẩn trương huy động CBCS đến thôn Nước Lăng kiểm tra tình hình, triển khai phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, công tác tiếp cận địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Do mưa lớn, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm nối từ thôn Ba Ha-Mang Mu qua thôn Nước Lăng, khiến tuyến đường chính bị chia cắt, cả thôn rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn.

Công an xã cõng người già rời khu vực núi nứt đến nơi an toàn

Trước tình hình cấp bách, lực lượng Công an buộc phải đi đường vòng gần chục ki-lô-mét, từ địa bàn xã Ba Vì qua thôn Nước Lăng. Dù quãng đường xa hơn, việc di chuyển trong điều kiện mưa lũ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết tâm không để người dân phải đối mặt với hiểm nguy, các tổ công tác nhanh chóng có mặt tại khu vực cần sơ tán.

Tại hiện trường, nhiệm vụ cấp thiết nhất là đưa người dân rời khỏi khu vực chân núi có nguy cơ sạt lở. Với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân là trên hết, lực lượng Công an xã trực tiếp hỗ trợ từng người di chuyển đến nơi trú tránh an toàn. Đối với người trẻ, CBCS lần lượt hướng dẫn, hỗ trợ vượt qua các đoạn đường khó khăn. Riêng người già yếu, không còn đủ sức đi lại, các chiến sĩ chủ động cõng trên lưng, từng bước vượt qua quãng đường dài để đưa đến nơi an toàn.

Sau quá trình di dời khẩn trương, người dân được đưa đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và bố trí ở tạm ghép với các hộ dân tại tổ 5. Đây là địa điểm giúp bà con tạm thời tránh xa khu vực có nguy cơ sạt lở, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra khi thiên tai diễn biến phức tạp.

Chủ động ứng phó trước thiên tai

Giữa những ngày mưa lũ, khi hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an xã Ba Xa trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân thôn Nước Lăng. Đằng sau hành trình di dời ấy là sự nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ của những người chiến sĩ Công an. Đó không chỉ là việc triển khai nhiệm vụ ứng phó thiên tai, mà còn là hành động thiết thực thể hiện tình cảm, sự sẻ chia đối với người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Đoạn đường khu vực núi nứt

Trong điều kiện mưa lớn, đường sá chia cắt, việc tiếp cận khu vực nguy hiểm đã khó khăn, việc đưa người già yếu vượt qua những đoạn đường dài lại càng vất vả hơn. Thế nhưng, các CBCS vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp dìu dắt, cõng người dân đến nơi an toàn. Những bước chân vượt lũ, những tấm lưng ướt sũng nước mưa và hình ảnh người chiến sĩ cõng người già giữa lúc thiên tai đe dọa đã thể hiện sinh động tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và phẩm chất nhân văn của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Với người dân vùng cao, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, thiên tai luôn tiềm ẩn hiểm họa khó lường, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi cầu bị cuốn trôi, đường bị chia cắt, khu dân cư đứng trước nguy cơ sạt lở, CBCS Công an đã chủ động tìm cách tiếp cận, không để những trở ngại về địa hình cản bước công tác cứu giúp Nhân dân.

Điều đáng quý là trong những thời điểm hiểm nguy nhất, người dân không đơn độc. Ở đó luôn có những CBCS sĩ sẵn sàng có mặt, trực tiếp hỗ trợ, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con. Chính hành động cụ thể, thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng dân.

Theo thông tin từ địa phương, đến thời điểm hiện tại, thời tiết trên địa bàn xã Ba Xa vẫn đang có mưa lớn, nước lũ trên sông Re tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực vẫn còn bị cô lập. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực miền núi vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải thường xuyên theo dõi, chủ động triển khai những phương án ứng phó phù hợp.

Trước tình hình trên, Công an xã Ba Xa tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc diễn biến thời tiết, bố trí các tổ công tác tại những thôn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đồng thời, duy trì trạng thái sẵn sàng về nhân lực, phương tiện và phương án xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Việc chủ động rà soát địa bàn, phát hiện nguy cơ, tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Trong gian khó, phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân càng được thể hiện rõ nét qua những hành động bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Không quản đường xa, không ngại mưa lũ, sẵn sàng cõng người già, dìu dắt người dân vượt qua vùng nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ba Xa đã để lại hình ảnh đẹp về những người chiến sĩ luôn gần dân, sát dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.