Quảng Ngãi coi trọng chất lượng giáo dục thực chất

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ lớn

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, toàn ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ lớn: ổn định hệ thống giáo dục sau hợp nhất tỉnh; sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục và bắt đầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục.

Tuy nhiên, tốc độ và hiệu quả triển khai Nghị quyết 71-/NQ/TW ở một số đơn vị cơ sở giáo dục vẫn còn chậm; vẫn còn chênh lệch khá lớn về điều kiện và chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng cao, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với đó, tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học, ở một số địa bàn cùng với hạ tầng số, thiết bị dạy học tối thiểu ở vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ, ảnh hưởng nhất định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về định hướng phát triển giáo dục; về đầu tư và phát triển mạng lưới trường lớp sau sắp xếp; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp; giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới; nguồn lực và tổ chức bộ máy giáo dục.

Đối với nhiệm vụ năm học 2026-2027 với chủ đề “Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất”, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương pháp hoạt động của Đảng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của lãnh đạo các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, trong điều kiện địa bàn rộng, quy mô giáo dục lớn, sự chênh lệch về điều kiện giữa các vùng còn đáng kể, khối lượng công việc rất lớn, song thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã có nhiều cố gắng, chủ động thích ứng trong bối cảnh vận hành theo mô hình mới, từng bước ổn định tổ chức và hoạt động, bảo đảm việc dạy và học được duy trì thông suốt.

Phát triển vững chắc và thực chất

Đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, đồng chí Hồ Văn Niên yêu cầu, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với nhiệm vụ chính trị, vấn đề cốt lõi là tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thực chất các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

“Mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo tinh thần '6 rõ': rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, bảo đảm chủ trương nhanh chóng đi vào thực tiễn”, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đồng chí Hồ Văn Niên, để ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phát triển vững chắc, thực chất hơn, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà gắn với giáo dục mũi nhọn, không chạy theo thành tích, phải coi trọng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của người học.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, mạng lưới cơ sở giáo dục công lập phù hợp với yêu cầu quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đặc biệt, quan tâm miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và địa bàn khó khăn; duy trì hợp lý các điểm trường, không để việc sắp xếp làm ảnh hưởng đến quyền học tập hoặc gia tăng khoảng cách giáo dục giữa các vùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tập trung giải quyết căn cơ vấn đề đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Rà soát chính xác nhu cầu theo môn học, cấp học, địa bàn; chủ động tham mưu tuyển dụng, điều động, biệt phái, hợp đồng theo quy định, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Quan tâm thu hút, giữ chân giáo viên ở vùng khó khăn, nhất là miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực quản trị trường học; thực hiện nghiêm đánh giá cán bộ gắn với kết quả nhiệm vụ. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và năng lực quản trị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả; xác định công nghệ là công cụ nâng cao chất lượng dạy và học, giảm công việc hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị, không chạy theo phong trào. Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kho học liệu số; nâng cao năng lực số cho đội ngũ, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu và tuân thủ các quy định trong ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi lưu ý đặc biệt quan tâm giáo dục ở vùng biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo. Các trường liên cấp, trường nội trú được đầu tư phải thực sự trở thành điểm sáng về giáo dục, văn hóa và đời sống cộng đồng. Khẩn trương phối hợp triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 5 xã biên giới còn lại: Ia Tơi, Ia Đal, Đăk Plô, Đăk Long và Bờ Y, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư; đồng thời quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

“Giáo dục có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tương lai của mỗi học sinh, mỗi gia đình và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Sau hợp nhất tỉnh, quy mô ngành giáo dục và đào tạo lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cũng cao hơn. Vì vậy, Đảng ủy Sở nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, sâu sát cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới”, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh.