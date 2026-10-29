Quảng Ngãi cố gắng giảm hộ nghèo xuống còn 1,47% trong năm 2026

Ngày 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì họp với các sở, ban, ngành và địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trong 9 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng cuối năm 2026.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh giảm nghèo là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành và địa phương để hoàn thành mục tiêu năm 2026. Từ những kết quả đạt được, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh dự kiến giảm còn 1,47% vào cuối năm 2026, đạt mục tiêu đề ra. Kết quả này đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng và tạo chuyển biến thực chất trong đời sống người dân.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, đối soát dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, đúng tiến độ và quy định; không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra sai lệch số liệu. Đồng thời, tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và giải ngân nguồn vốn được giao.

Việc hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu, điều kiện thực tế của từng hộ, gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn và xây dựng sinh kế ổn định. Qua đó, không chỉ giúp người dân cải thiện thu nhập trước mắt mà còn nâng cao khả năng thích ứng trước những khó khăn trong sản xuất, đời sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Theo định hướng của tỉnh, giảm nghèo bền vững cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Bên cạnh việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng chính sách và bảo đảm an sinh xã hội. Các giải pháp hướng đến cải thiện điều kiện sống, nâng cao thu nhập và tạo cơ hội để người dân chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh triển khai 161 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng, giúp 2.678 hộ dân. Các dự án tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển cây dược liệu và những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Qua đó, nguồn lực hỗ trợ được gắn với hoạt động sản xuất cụ thể, tạo điều kiện để các hộ từng bước ổn định sinh kế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kết luận cuộc họp về công tác giảm nghèo năm 2026.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, tỉnh chú trọng đào tạo nghề, tư vấn và giải quyết việc làm. Gần 12.000 lao động được tạo việc làm mới, trong đó có hơn 3.200 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với thị trường lao động ngoài nước, Quảng Ngãi đưa 1.048 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 80,6% kế hoạch năm. Đây là những hướng đi góp phần mở rộng cơ hội việc làm, tăng thu nhập và cải thiện khả năng tự chủ kinh tế của người dân.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được giải ngân kịp thời, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Bên cạnh đó, các chính sách về y tế, nhà ở, nước sạch sinh hoạt, tiếp cận thông tin và trợ giúp xã hội được duy trì thực hiện. Đáng chú ý, 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản.