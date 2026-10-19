Quảng Ngãi: Có chủ đầu tư gần 10 tháng giải ngân chưa đến 5%

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi được giao vốn hơn 37 tỷ đồng, giải ngân gần 1,8 tỷ đồng

Theo đó, trong danh sách 109 đơn vị được tỉnh Quảng Ngãi giao làm chủ đầu tư, có 86 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Trong đó, có chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên 90%, có nhiều chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Tính đến 15/10, toàn tỉnh Quảng Ngãi có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên, có đơn vị đã giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2026.

Trong đó, phần lớn các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao là các xã, phường như Cẩm Thành, Sa Huỳnh, Đăk Côi, Trà Bồng, Bình Chương. Đối với khối Sở, ngành nhiều đơn vị cũng có tỷ lệ giải ngân khá cao. Cụ thể như Sở Xây dựng hơn 96%; sở VHTT&DL gần 72%; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi gần 64%...

Song, trong danh sách được công bố, có đến 23 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Nhiều chủ đầu tư giải ngân dưới 40% dù năm tài chính 2026 chỉ còn hơn 2 tháng nữa đối với dự án vốn kéo dài và hơn 3 tháng đối với dự án vốn giao mới năm 2026.

Đơn cử như Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, tổng kế hoạch vốn giao năm 2026 hơn 218 tỷ đồng, song đến 15/10, đơn vị này mới giải ngân được gần 85 tỷ đồng, tương ứng với mức gần 39%; Sở NN&MT tổng kế hoạch vốn giao hơn 104 tỷ đồng, kết quả giải ngân theo thông báo gần 27 tỷ đồng, tương ứng mức gần 26%...

Cá biệt, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư với kế hoạch vốn năm 2026 hơn 37 tỷ đồng. Đến 15/10, đơn vị này giải ngân gần 1,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ so với kế hoạch vốn giao là 4,7%, thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của tỉnh này và cả nước.

Đây là chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong tổng số 109 chủ đầu tư được tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và giao vốn để thực hiện trong năm 2026.

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi là chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp nhất tỉnh Quảng Ngãi khi chưa cán mốc 5%.

Đối với khối địa phương, một số xã, phường cũng có tỷ lệ giải ngân rất thấp ở mức trên dưới 23% như: UBND phường Đăk Cấm, UBND phường Đăk Bla, xã Đăk Pxi trong khi theo mức giải ngân bình quân chung của cả nước đến 15/10 ở mức 63,8%.

Được biết, năm 2026 phường Đăk Cấm được giao tổng kế hoạch vốn hơn 165 tỷ đồng, đến giữa tháng 10 mới giải ngân hơn 37 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ trên 23%; phường Đăk Bla giao vốn hơn 47 tỷ đồng, song mới giải ngân được hơn 6,5 tỷ đồng; xã Đăk Pxi được giao vốn hơn 74 tỷ đồng, giải ngân chỉ gần 15 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 20%.

Từ tháng 10/2026, chấm điểm cán bộ bằng KPI theo kết quả giải ngân

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công cho tỉnh Quảng Ngãi hơn 7.720 tỷ đồng. Tỉnh này đặt mục tiêu đến 31/12 giải ngân 100% vốn kéo dài và đến ngày 31/1/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đến ngày 15/10, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân gần tiệm cận mức bình quân chung của cả nước và đang đôn thúc các chủ đầu tư - nhất là các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp - tích cực vào cuộc tháo gỡ, đưa ra giải pháp cụ thể để tăng tỷ lệ giải ngân.

Trước đó, tỉnh cũng phảt động Chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công”, với tinh thần quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo kết quả giải ngân đạt 100% qua đó tạo chuyển biến thúc đẩy tăng trưởng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã ký bản 10445 yêu cầu các đơn vị và cơ quan được giao làm chủ đầu tư, tập trung thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành 100% công tác giải ngân vốn năm 2026.

Đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, thì khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc của từng dự án. Xây dựng và tổ chức thực hiện ngay các giải pháp cụ thể, khả thi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Tâm yêu cầu các đơn vị nhận thức rõ công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026. Phải đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án. Cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án, xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng để làm cơ sở cảnh báo sớm trong chỉ đạo, điều hành. Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Để đánh giá cán bộ, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công, từ tháng 10/2026, tỉnh này triển khai chấm điểm KPI về giải ngân vốn ngân sách, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền về kết quả giải ngân nguồn vốn được giao.