Quảng Ngãi có 3 khu vực hàng hải, xác định lại phạm vi quản lý cảng biển

Theo Thông tư số 82/2026/TT-BXD, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi được xác định theo mực nước thủy triều lớn nhất gồm khu vực Dung Quất, khu vực Sa Kỳ và khu vực Đặc khu Lý Sơn.

Cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất đưa bến đầu tiên vào khai thác. Ảnh: HP.

Đây cũng là 3 khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi. Thông tư số 82/2026/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 25/12/2026.

Ranh giới từng khu vực được xác định trên các hải đồ do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, gồm VN50023, VN50024, VN30013 và VN30014, cập nhật mới nhất năm 2026.

Tọa độ các điểm giới hạn sử dụng Hệ tọa độ VN-2000, đồng thời được chuyển đổi tương ứng sang Hệ tọa độ WGS-84 tại phụ lục kèm theo Thông tư.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh và toàn bộ 3 khu vực hàng hải được công bố.