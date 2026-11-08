Quảng Ngãi có 2 điểm đến du lịch độc đáo, bạn đã biết để bình chọn chưa?

Làng Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh) lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và du khách tham gia bình chọn cho 2 điểm đến của tỉnh tại Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026.

Hai đại diện của Quảng Ngãi tham gia hội thi gồm Điểm đến du lịch nông thôn Sơn Tây Thượng, xã Sơn Tây Thượng (mã DLNT22) và Công viên di sản Làng Gò Cỏ của HTX Cộng đồng điều phối Làng Gò Cỏ, phường Sa Huỳnh (mã DLNT23).

Người dân Làng Gò Cỏ chung tay gìn giữ di sản, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa

Không chỉ mang đến những trải nghiệm du lịch khác biệt, hai điểm đến còn thể hiện sức sống của du lịch cộng đồng Quảng Ngãi, nơi các giá trị văn hóa, cảnh quan và sinh kế địa phương được kết nối, gìn giữ và phát huy.

Tại phường Sa Huỳnh, Làng Gò Cỏ nằm trên vùng đồi núi đá ven biển, rộng khoảng 105ha, lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa gắn với người Chăm cổ. Những giếng đá cổ, tường rào, cổng ngõ bằng cây xanh cùng các ngôi nhà tranh vách đất tạo nên không gian làng quê mang đậm dấu ấn thời gian.

Không gian làng quê ven biển Làng Gò Cỏ mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên, thu hút du khách khám phá

Từ những giá trị ấy, người dân đã từng bước xây dựng Công viên di sản Làng Gò Cỏ, hình thành mô hình hợp tác xã cộng đồng để điều phối hoạt động du lịch, tổ chức kinh tế cộng đồng và nâng cao năng lực người dân bản địa. Du khách đến đây không chỉ khám phá di sản mà còn trải nghiệm đời sống, văn hóa và sự thân thiện của cộng đồng làng biển.

Chợ phiên Sơn Tây Thượng là nơi hội tụ nông sản, ẩm thực và sắc màu văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong

Trong khi đó, Điểm đến du lịch nông thôn Sơn Tây Thượng mang đến hành trình khám phá văn hóa Ca Dong giữa không gian đại ngàn. Chợ phiên trở thành điểm kết nối nông sản, ẩm thực, sản phẩm địa phương và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Tại đây, du khách có thể giao lưu cồng chiêng, nhảy sạp, thưởng thức cơm lam, gà nướng, cá niên; khám phá hồ Đăkđrinh, suối Nước Tua và tìm hiểu 9 sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.

Những phiên chợ còn là không gian để người dân trực tiếp giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Phiên chợ gần nhất có 42 hộ đại diện 9 thôn tham gia, cùng 2 hợp tác xã và các tổ hợp tác. Đặc biệt, 11 câu lạc bộ cồng chiêng đang được duy trì, góp phần bảo tồn và trao truyền bản sắc văn hóa Ca Dong qua các thế hệ.

Du khách trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, nhảy sạp trong không gian du lịch cộng đồng Sơn Tây Thượng

Theo hướng dẫn của Ban tổ chức, thời gian bình chọn diễn ra từ 0 giờ ngày 7.11 đến 23 giờ 59 phút ngày 20.11.2026 trên 3 nền tảng gồm Facebook, TikTok và cổng bình chọn trực tuyến. Người tham gia có thể bình chọn đồng thời trên cả 3 nền tảng; lượt Like trên Facebook, lượt Tim trên TikTok và lượt bình chọn hợp lệ trên cổng trực tuyến đều được tính vào kết quả chung.

Để bình chọn cho Sơn Tây Thượng (DLNT22) và Công viên di sản Làng Gò Cỏ (DLNT23), người dân, du khách truy cập Fanpage “Điểm đến Du lịch Nông thôn Việt Nam 2026” hoặc trang chính thức của Hội thi, TikTok “Điểm đến Du lịch Nông thôn” hoặc tài khoản chính thức của Hội thi, hoặc Cổng bình chọn trực tuyến; thực hiện thao tác tương tác, bình chọn theo hướng dẫn.

Chợ phiên trở thành điểm hẹn văn hóa, kết nối nông sản, ẩm thực và du lịch cộng đồng Sơn Tây Thượng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực lan tỏa thông tin, chia sẻ đường link bình chọn trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch nông thôn Quảng Ngãi đến đông đảo cộng đồng.

Mỗi lượt bình chọn không chỉ là sự ủng hộ dành cho một điểm đến mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, cảnh quan và mô hình du lịch cộng đồng đang được người dân Quảng Ngãi gìn giữ, phát triển.