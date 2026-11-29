Cán bộ, chiến sĩ giúp các trường học thu dọn bùn đất, vệ sinh phòng học sau khi nước rút

Nước vừa rút, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Tín cùng các hội, đoàn thể đã nhanh chóng có mặt tại các thôn, xóm, trường học để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại các điểm trường bị ngập, lực lượng chức năng tập trung thu dọn bùn non, rửa bàn ghế, đồ dùng học tập, vệ sinh khuôn viên, khơi thông dòng chảy, sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.

Trung tá Trần Đình Nhất, Phó Trưởng Công an xã Thiện Tín cho biết, ngay sau khi nước rút, đơn vị đã bố trí 100% quân số, thành lập các tổ công tác phối hợp với các ban, ngành và nhà trường hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Giáo viên tất bật dọn dẹp bùn đất

Bà Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiện Tín chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, Quân sự địa phương, công tác vệ sinh, thu dọn bùn đất và đồ dùng trong trường được triển khai nhanh chóng. Đến nay, các phòng học cơ bản đã sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng cho việc đón trẻ trở lại.

Không chỉ hỗ trợ các trường học, những tổ công tác còn tỏa về từng khu dân cư, ưu tiên giúp đỡ các hộ neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những nhà bị ngập sâu, thiệt hại nhiều tài sản.

Theo báo cáo của UBND xã Thiện Tín, từ ngày 10.11 đến nay, địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lũ lớn, gây ngập lụt, chia cắt giao thông và sạt lở bờ sông Vệ. Riêng đợt mưa lũ từ tối 27.11, toàn xã có 213 nhà dân bị ngập sâu từ 0,7 - 1,5m, 2.415 hộ dân bị cô lập.

Địa phương đã huy động 394 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi và sơ tán 273 người đến nơi an toàn. Rất may, đợt mưa lũ không gây thiệt hại về người.

Không chỉ gây ngập lụt, mưa lớn kéo dài còn khiến tình trạng sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh và thôn Nhơn Lộc diễn biến phức tạp, với tổng chiều dài khoảng 1,2km. Các điểm sạt lở đang đe dọa trực tiếp 50 hộ dân, nhà văn hóa thôn và tuyến đường ĐT.624B.

Đáng lo ngại, tại khu vực thôn Trường Khánh, dòng nước tiếp tục khoét sâu vào bờ, ảnh hưởng đến đất sản xuất, nhà sinh hoạt cộng đồng và Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy. Theo người dân địa phương, đoạn di tích bị sạt lở khoảng 500m, nhiều vị trí bị dòng nước ăn sâu, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mất đất nếu mưa lũ kéo dài.

Sạt lở bờ sông Vệ tiếp tục đe dọa đất sản xuất, khu dân cư và Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy

Ông Nguyễn Văn Trải, Trưởng thôn Trường Khánh cho biết, tình trạng xâm thực của dòng sông Vệ vào khu vực Trường Lũy và đất sản xuất của người dân rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của bà con. Đặc biệt, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đang bị đe dọa, cần sớm có giải pháp xử lý.

Bên cạnh sạt lở bờ sông, cầu Phú Thọ trên tuyến ĐH.52, được xây dựng từ năm 1999, cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Mố, trụ cầu bị xói mòn, tường chắn hai đầu cầu xô nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mỗi khi lũ dâng, cầu bị ngập sâu, khiến việc đi lại của khoảng 230 hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Vệ, đoạn qua xã Thiện Tín

Ngày 29.11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Thiện Tín và Phước Giang.

Kiểm tra thực tế tại xã Thiện Tín, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà chính quyền và người dân địa phương phải gánh chịu; đồng thời ghi nhận sự chủ động của chính quyền cơ sở và các lực lượng trong công tác ứng phó, sơ tán, hỗ trợ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để xây dựng phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, khẩn trương thống kê thiệt hại, tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Đối với khu vực sạt lở bờ sông Vệ ảnh hưởng đến Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Thiện Tín có văn bản gửi các sở, ngành liên quan phối hợp kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Về lâu dài, cần nghiên cứu phương án đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở đồng bộ, bền vững, vừa bảo đảm an toàn khu dân cư, hạ tầng giao thông, vừa gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đến các khu dân cư còn ngập nước, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại xã Phước Giang, mưa lũ trong hai ngày 27 và 28.11 khiến 613 hộ dân bị ngập sâu, chia cắt; địa phương đã tổ chức di dời 31 hộ đến nơi an toàn theo hình thức xen ghép.

Trao thực phẩm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để xảy ra thiệt hại về người.