Quảng Ngãi: Chuẩn bị Lễ an táng 9 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập

Kiểm tra thực địa khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm

Ngày 16.9, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi do Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho Lễ an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Theo báo cáo, từ các nguồn tin quý giá do nhân chứng địa phương cung cấp, lực lượng chức năng đã khảo sát, tổ chức đào tìm trên diện rộng tại khu vực Đồi Sim và một số vị trí lân cận thuộc thôn Đồng Răm. Đến nay, các đơn vị đã di dời, đào khoảng 600m³ đất đá, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được tiếp tục.

Đại tá Trịnh Công Sơn thăm hỏi nhân chứng cung cấp thông tin về vị trí an táng liệt sĩ

Trong số này, 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ nguồn thông tin do ông Nguyễn Văn Thông (trú phường Đức Phổ), nguyên y tá trực tiếp chăm sóc, chôn cất đồng đội trong giai đoạn 1968-1969, cùng ông Phạm Văn Sung (trú thôn Đồng Răm), cựu du kích địa phương giai đoạn 1973-1975, cung cấp. Hài cốt còn lại được quy tập từ thông tin do ông Phạm Văn Xoi (trú tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm) cung cấp.

Tại hiện trường, Đại tá Trịnh Công Sơn ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân chứng địa phương. Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, những thông tin quý báu của nhân chứng là “chìa khóa” quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định khu vực an táng, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội.

Đại tá Trịnh Công Sơn yêu cầu phối hợp chặt chẽ, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, bảo đảm thận trọng, khoa học và an toàn

Đại tá Trịnh Công Sơn mong muốn các nhân chứng tiếp tục đồng hành, cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau kiểm tra, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, mở rộng phạm vi tìm kiếm theo phương châm thận trọng, khoa học, kiên trì, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, bảo quản và xác minh các thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ.

Đối với Lễ an táng sắp tới, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ.