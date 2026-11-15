Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn An Hoài

Nhân dân khu dân cư An Hoài tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống đại đoàn kết

Sáng 14/11, thôn An Hoài, xã Mỏ Cày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Tham dự ngày hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Thị Bích Thọ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Hoài

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn An Hoài, xã Mỏ Cày.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Tuần văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhìn nhận kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2026, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo.

An Hoài chuyển biến từ sức mạnh đoàn kết ở khu dân cư

Thôn An Hoài hiện có 959 hộ với 3.805 nhân khẩu. Những năm qua, tinh thần tương trợ, đồng lòng trong cộng đồng đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, duy trì các phong trào thi đua và cải thiện đời sống người dân. Hoạt động kinh tế tại địa phương khá đa dạng, với 263ha lúa cùng các ngành nghề chăn nuôi, mộc, may gia công, buôn bán và dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỏ Cày.

Năm 2026, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 97,7%, số hộ nghèo giảm còn 12 hộ. Người dân đóng góp hơn 55 triệu đồng cho các quỹ và hoạt động an sinh xã hội; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. Công tác khuyến học, khuyến tài được duy trì, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tiếp tục được chú trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Khu dân cư An Hoài

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số từng bước được đưa vào hoạt động tại khu dân cư. Người dân được vận động tham gia làm sạch dữ liệu đất đai, hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Những việc làm này góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Thị Bích Thọ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho hộ nghèo

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thôn An Hoài đạt được; đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Đồng thời, mong muốn địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và vượt qua khó khăn.

Định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục củng cố tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần tôn trọng, đồng thuận và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, cần gắn xây dựng khối đại đoàn kết với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; khuyến khích người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường liên kết nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Trong công tác thu hút đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, địa phương cần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời quan tâm bảo đảm sinh kế và điều kiện nơi ở mới tốt hơn cho các hộ thuộc diện di dời.

Đối với xã Mỏ Cày, lãnh đạo tỉnh đề nghị khai thác hiệu quả lợi thế các trục giao thông Quốc lộ 1 và tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để mở rộng không gian phát triển. Công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về sinh kế và việc làm cần tiếp tục được quan tâm, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền và cán bộ thôn phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại Ngày hội

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng đến khu dân cư ấm no, hạnh phúc

Bên cạnh những kết quả trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, công tác an sinh xã hội tại thôn An Hoài tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho hộ nghèo; đồng thời trao quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỏ Cày.

Lãnh đạo địa phương và các nhà tài trợ cũng trao quà hỗ trợ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người dân ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức công bố quyết định công nhận hương ước thôn An Hoài; khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thôn cũng phát động phong trào thi đua, triển khai mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026 – 2030.

Các chi hội, đoàn thể ký cam kết thực hiện những phần việc cụ thể, tập trung vào phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, từng bước cụ thể hóa tinh thần đoàn kết thành những hoạt động thiết thực, gắn trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân với sự phát triển chung của khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Hoài không chỉ là dịp củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng mà còn tạo động lực để người dân tiếp tục chung sức xây dựng quê hương. Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, sức mạnh đại đoàn kết được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.