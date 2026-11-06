Quảng Ngãi chủ động ứng phó với đợt mưa lớn nhất, tích nước hợp lý các hồ chứa

Thủy điện Đắkđrinh ngừng phát điện để tích nước. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Đối với nguy cơ gió mạnh trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại, tàu thuyền hoạt động khu vực ven biển; tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người, tài sản.

Ứng phó mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét, vùng trũng, thấp dễ bị ngập sâu, chia cắt. UBND cấp xã nắm chắc từng hộ dân, địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai, sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn theo phương án đã được lập, phê duyệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống.

Tỉnh cũng chỉ đạo các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra mực nước, tình trạng an toàn các công trình do đơn vị quản lý; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ; đồng thời tính toán tích nước hợp lý, phục vụ cấp nước cho mùa khô năm 2026 – 2027.

Bên cạnh đó, rà soát phương án tiêu thoát nước, chống ngập tại đô thị, khu dân cư, vùng sản xuất; kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống thoát nước, trạm bơm, cống, hồ điều hòa và công trình chống ngập; triển khai các giải pháp thoát nước, chống ngập úng đô thị; kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến giao thông huyết mạch, kịp thời xử lý các sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 08/11 đến ngày 12/11/2026, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trên đất liền, từ ngày 09/11 đến ngày 11/11/2026 khả năng có một đợt mưa lớn, lượng mưa cả đợt ở các xã ven biển, đồng bằng và các xã miền núi phía Đông Bắc tỉnh có thể đạt từ 300-500mm; các xã còn lại ở phía Đông tỉnh đạt từ 150-350mm; các xã phía Tây tỉnh có mưa nhỏ, mưa vừa. Đây là đợt mưa lớn nhất trong năm, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc là rất cao.

Do ảnh hưởng của El Nino, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đang tích nước ở mức rất thấp. 24 công trình hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi mới tích nước được chỉ từ 25-57% tổng dung tích thiết kế. Để ứng phó với El Nino, dữ trữ nước cho mùa khô năm 2026-2027, ba nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là Thủy điện Đắkđrinh, thủy điện Nước Trong và thủy điện Núi Ngang đã được yêu cầu dừng phát điện để tích nước.