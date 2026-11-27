Một số tuyến đường trên địa bàn xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở đất đá. Ảnh: TT.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm 27 đến ngày 29/11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng trong hai ngày 28 và 29/11, lượng mưa có khả năng đạt 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn khiến các sông Trà Khúc, Trà Câu, Vệ, Trà Bồng và các sông khác ở phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ đạt mức báo động 2-3. Trong đó, hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng vượt báo động 3. Thượng nguồn sông Sê San có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đồng bằng, ven sông được cảnh báo ở mức rất cao.

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai các chỉ đạo về phòng, chống thiên tai; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến người dân.

UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn tập trung rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan nằm ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực sườn dốc. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng phương án di dời, sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người.

Các địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi có nguy cơ sạt lở đất. Kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại tại các vị trí không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và cơ sở giáo dục tại khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; kiểm tra các mỏ khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và vùng hạ du, nhất là các hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ chứa xung yếu.

Mưa lớn khiến một số khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nước. Ảnh: QS.

Các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa lũ gây chia cắt. Đồng thời, triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối, hồ đập trong thời điểm mưa lũ, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu sạt lở đất, sạt lở bờ sông để chủ động sơ tán, di dời trước khi sự cố xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các điểm sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra mực nước, tình trạng an toàn công trình; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương rà soát, tháo dỡ đường công vụ, khơi thông dòng chảy; chuẩn bị máy móc, phương tiện, nhân lực để kịp thời xử lý các sự cố do mưa lũ gây ra.

Các chủ đập thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin vận hành hồ chứa theo thời gian thực cho các cơ quan liên quan.