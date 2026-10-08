Quảng Ngãi chủ động ứng phó mưa lũ, hạn chế thiệt hại

Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi làm việc với xã Nghĩa Hành về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với mưa lũ

Ngày 8.10, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi do Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó mưa lũ tại các xã Nghĩa Hành, Đình Cương và Phước Giang.

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra kho vật chất dự trữ làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Ban CHQS xã Nghĩa Hành

Tại các địa phương, đoàn công tác kiểm tra phương án ứng phó, thực tế lực lượng, phương tiện, vật chất và các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt. Qua kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích ghi nhận, biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong triển khai các phương án phòng, chống thiên tai.

Trước diễn biến mưa lớn, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS các xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng rà soát toàn bộ địa bàn, nhất là khu dân cư vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chia cắt.

Các địa phương phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo người dân, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và khu vực mất an toàn.

Các địa phương chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”

Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh yêu cầu thực hiện thực chất phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại chỗ. Các địa phương cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, vật tư, trang thiết bị; kiện toàn lực lượng xung kích và tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đặc biệt, các phương án di dời người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm phải được chuẩn bị cụ thể, xác định rõ địa điểm sơ tán, lực lượng và phương tiện bảo đảm, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Ban CHQS các xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai

Theo dự báo, ngày 8.10 là thời điểm mưa lớn đạt cao điểm tại Quảng Ngãi. Mưa tập trung ở khu vực ven biển phía Bắc, trung du và miền núi có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng. Một số tuyến đường liên xã đã xuất hiện ngập cục bộ.

Quảng Ngãi chủ động phương án di dời người dân và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Trước tình hình này, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng và phương tiện cơ động xử lý các tình huống, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.