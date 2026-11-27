Lực lượng chức năng xã Thiện Tín căng dây, cắm biển cảnh báo tại khu vực bờ sông Vệ bị sạt lở, đề phòng nguy hiểm cho người dân

Theo dự báo, từ ngày 27 - 30.11, tổng lượng mưa cả đợt tại Quảng Ngãi phổ biến 250 - 500mm, có nơi trên 550mm; mưa lớn tập trung từ đêm 27.11 đến sáng 29.11. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã Thiện Tín đã tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét và những vị trí xung yếu; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và các lực lượng liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra thực tế tình hình sạt lở bờ sông Vệ, đoạn qua xã Thiện Tín

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Thiện Tín yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy, trưởng các thôn và lực lượng liên quan tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông, suối, rà soát các hộ dân ở khu vực có nguy cơ để chủ động phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

Địa phương khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng cảnh báo, canh gác tại các khu vực nguy hiểm, ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người dân đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ của tỉnh; tăng cường thông tin trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội để người dân nắm bắt kịp thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Công tác ứng phó được xã Thiện Tín đặc biệt chú trọng tại khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh, nơi bờ sông Vệ liên tiếp xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lũ.

Nhiều vị trí bờ sông Vệ bị dòng nước khoét sâu dưới chân, tạo hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa lớn

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thiện Tín, trong đợt mưa lũ từ ngày 19 – 21.11, bờ sông Vệ đoạn qua Bến Lấn đã sạt lở với chiều dài khoảng 500m, cuốn trôi một đoạn bờ Trường Lũy – di tích quốc gia. Tại các vị trí sạt lở, vách sạt cao 4 – 6m, ăn sâu vào bờ từ 5 – 10m.

Sạt lở còn làm mất đất ở, đất sản xuất của người dân, một phần đất Nhà văn hóa thôn, cuốn trôi nhiều cây hoa màu và cây trồng lâu năm ven sông như cau, chuối.

Đáng lo ngại, mưa lớn trong các ngày 25 – 26.11 khiến nước từ thượng nguồn sông Vệ đổ về dâng cao, dòng chảy xiết, tiếp tục khoét sâu và mở rộng các điểm sạt lở cũ thêm 1 – 2m. Nước lũ khoét sâu dưới chân bờ, tạo thành những hàm ếch, khiến kết cấu đất ven sông mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hiện vị trí sạt lở gần nhất chỉ cách nhà dân khoảng 6 – 8m, cách Nhà văn hóa thôn khoảng 8m, cách đường thôn từ 1 – 2m và cách tuyến ĐT.624B khoảng 10 – 15m. Khu vực này có nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân, trong đó 15 hộ nằm trong vùng bị đe dọa trực tiếp về nhà cửa và tính mạng.

Trước tình hình trên, UBND xã Thiện Tín duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phụ trách từng thôn, sẵn sàng lực lượng và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng khu vực sạt lở, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân sống sát mép bờ chuẩn bị phương án di dời người và tài sản khi có mưa lớn. Lực lượng tại chỗ cũng được huy động gia cố tạm thời chân bờ bằng bao tải đất nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, xã Thiện Tín duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó mưa lũ, sạt lở theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 27 – 29.11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong hai ngày 28 – 29.11 phổ biến 200 – 400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có thể khiến các sông Trà Khúc, Trà Câu, sông Vệ, Trà Bồng và các sông khác ở phía Đông tỉnh xuất hiện lũ lớn, mực nước đạt báo động 2 – 3; riêng hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng trên báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đồng bằng, ven sông.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và công trình hạ tầng.

UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn rà soát khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan ven sông, suối, vùng thấp trũng và khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Biển cảnh báo được đặt tại khu vực sạt lở, khuyến cáo người dân không đến gần để bảo đảm an toàn

Các địa phương phải cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác tại khu vực ngập sâu, sạt lở, ngầm tràn, nơi có dòng nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sở Xây dựng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nhanh các điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường.

Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động phương án điều tiết nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát công trình, tháo dỡ đường công vụ, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị máy móc, nhân lực để kịp thời xử lý sự cố do mưa lũ.