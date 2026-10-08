Quảng Ngãi chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra kho vật chất dự trữ làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa Hành. (Ảnh: TD)

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong triển khai các phương án ứng phó mưa lũ.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự các xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng rà soát kỹ địa bàn, tập trung vào những khu dân cư ở vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và chia cắt; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cảnh báo nhân dân, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và khu vực mất an toàn, hướng dẫn người dân hạn chế đi lại khi nước dâng cao.

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra phương tiện, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ phòng, chống lụt bão tại xã Phước Giang. (Ảnh: TD)

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, các địa phương phải thực hiện thực chất, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; kiện toàn lực lượng xung kích, bảo đảm chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, vật chất, trang thiết bị cần thiết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, địa phương cần chuẩn bị phương án di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, xác định cụ thể địa điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện bảo đảm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động xử lý kịp thời các tình huống; ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.