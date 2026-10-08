Quảng Ngãi chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Tại các địa phương, đoàn công tác nghe báo cáo phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất và các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi làm việc với xã Nghĩa Hành về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với mưa lũ.

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra kho vật chất dự trữ làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Ban CHQS xã Nghĩa Hành.

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương trong triển khai các phương án ứng phó.

Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu, Ban CHQS các xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng rà soát kỹ địa bàn, tập trung những khu dân cư ở vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và chia cắt; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cảnh báo nhân dân, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và khu vực mất an toàn, hướng dẫn người dân hạn chế đi lại khi nước dâng cao.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó mưa lũ tại xã Đình Cương.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, các địa phương phải chú trọng thực hiện thực chất, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; kiện toàn lực lượng xung kích, bảo đảm chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, vật chất, trang thiết bị cần thiết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó mưa lũ tại xã Đình Cương.

Đồng thời, chuẩn bị phương án di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, xác định cụ thể địa điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện bảo đảm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo dự báo, ngày 8-10 là thời điểm mưa lớn đạt cao điểm; chiều và tối cùng ngày, mưa có khả năng tập trung tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi, trung du và miền núi, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng. Một số tuyến đường liên xã đã xuất hiện ngập cục bộ.

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra phương tiện, vật chất đảm bảo cho nhiệm vụ phòng, chống lụt bão tại xã Phước Giang.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động xử lý kịp thời các tình huống; ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.