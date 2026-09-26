Quảng Ngãi chọn được nhà thầu thi công cầu Trà Khúc 1 hơn 2.000 tỷ đồng

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát - Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 24, thi công xây dựng dự án cầu Trà Khúc 1.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Giá gói thầu theo dự toán được duyệt hơn 2.043 tỷ đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 18 tháng.

Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng với liên danh nhà thầu. Song song đó, chủ đầu tư phối hợp với UBND các phường Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án theo kế hoạch.

Hình dáng thiết kế 3D dự kiến của cầu Trà Khúc 1 mới.

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, thuộc nhóm công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt. Toàn dự án gồm phần cầu và tuyến đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Riêng phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m.

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở phương án kiến trúc cầu dây võng với 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau. Hình khối kiến trúc này được lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước trên sông Trà Khúc - một dấu ấn gắn với đời sống, văn hóa và lịch sử của vùng đất Quảng Ngãi.

Phương án kiến trúc cầu được lựa chọn thông qua cuộc thi tuyển kiến trúc trên phạm vi toàn quốc. Công trình được thiết kế gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, sử dụng hệ dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trên cầu dự kiến bố trí sàn ngắm cảnh tại khu vực trụ tháp, kết hợp hệ thống chiếu sáng và trang trí mỹ thuật. Khi hoàn thành, công trình không chỉ đảm nhiệm chức năng kết nối giao thông mà còn được kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc trên sông Trà Khúc.

Theo thiết kế, phía nam cầu kết nối với khu vực vòng xoay Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng thuộc phường Nghĩa Lộ. Tại vị trí giao với đường Tôn Đức Thắng, dự án xây dựng nút giao khác mức bằng hầm chui, qua đó hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện.

Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu được xây dựng cách đây hơn 60 năm.

Ở phía bắc, cầu thuộc địa bàn phường Trương Quang Trọng. Tuyến mới được bố trí lệch về phía đông so với cầu Trà Khúc 1 hiện hữu và kết nối với nút giao các tuyến Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Dự án đồng thời thực hiện giải phóng một số công trình, diện tích đất để tổ chức lại giao thông, chỉnh trang không gian và cảnh quan tại khu vực hai đầu cầu. Sau khi công trình mới hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 hiện hữu dự kiến được tháo dỡ.

Dự án cầu Trà Khúc 1 được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 9/2022 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 12/2023. Việc lựa chọn được nhà thầu thi công là bước tiếp theo trong quá trình hiện thực hóa dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn này, hướng tới tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị phía bắc và phía nam sông Trà Khúc.