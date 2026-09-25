Quảng Ngãi chọn được nhà thầu thi công cầu Trà Khúc 1 hơn 2.000 tỷ đồng

Theo đó, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên (thành viên đứng đầu liên danh), Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh được lựa chọn thực hiện gói thầu số 24, thi công xây dựng cầu Trà Khúc 1 thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Cầu Trà Khúc 1 là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt.

Cụ thể, giá gói thầu theo dự toán được duyệt hơn 2.043 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thực hiện trong thời gian 18 tháng.

Ông Trần Hoàng Vĩnh cho biết, hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Đồng thời, phối hợp với UBND phường Trương Quang Trọng và Nghĩa Lộ, cũng như các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 10/2026.

Dự án Cầu Trà Khúc 1 đủ điều kiện khởi công trong tháng 10/2026. (Ảnh: Lê Danh).

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, được phê duyệt ngày 8/8/2025.

Đây là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, được thiết kế với kết cấu dây võng bằng 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau tạo hình tượng bờ xe nước giữa sông Trà Khúc, mang tính biểu tượng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Quảng Ngãi.

Thiết kế công trình được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn thông qua thi tuyển phương án kiến trúc toàn quốc.

Công trình gồm phần cầu và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Trong đó, phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, kết cấu gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí mỹ thuật theo phương án thiết kế.

Khách sạn Mỹ Trà sẽ được giải tỏa toàn bộ để xây dựng cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Lê Danh).

Đường đầu cầu phía Nam rộng 28 - 44m, nối đầu cầu với vòng xoay đường Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ). Theo phương án thiết kế, một phần diện tích khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để phục vụ mục đích tổ chức giao thông, vuốt nối công trình và hài hòa cảnh quan.

Vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng sẽ hình thành nút giao khác mức bằng hầm chui rộng 11,5m, cao 3,5m, nhằm tránh xung đột giao thông.

Đầu phía Bắc cầu mới (phường Trương Quang Trọng) sẽ được xây dựng lệch Đông 11 độ so với cầu cũ, mặt đường rộng 28m, vuốt nối vào vòng xoay hình thành mới giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Toàn bộ diện tích hiện hữu của khách sạn Mỹ Trà sẽ được giải phóng để tổ chức lại giao thông và cảnh quan công cộng. Cây đa cổ thụ được giữ nguyên để hình thành đảo giao thông và hoa viên mini, nối dài đường Tế Hanh chạy dọc sông đến vòng xoay mới xây dựng để hoàn thiện quy hoạch nút. Cầu Trà Khúc 1 cũ dự kiến sẽ được tháo dỡ để thuận lợi trong tổ chức giao thông, đảm bảo cảnh quan khu vực.

Dự án cầu Trà Khúc 1 được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tháng 9/2022, điều chỉnh tháng 12/2023. Hiện nay, Quảng Ngãi có 7 cầu bắc qua sông Trà Khúc, gồm: Cổ Lũy, Trà Khúc 2, Trà Khúc 1, Thạch Bích, Phước Lộc, cầu đường sắt Trường Xuân, cầu Trà Khúc thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bên cạnh đó là hạng mục cầu của công trình thủy lợi kết hợp giao thông - đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.