Ngày 17/11, Công an phường Kon Tum cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.H.M (55 tuổi, trú tại phường Kon Tum) số tiền 2 triệu đồng về hành vi để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác.

Trước đó, em L.T.P (15 tuổi, trú tại phường Kon Tum) đang đi xe đạp đến trường trên tuyến đường liên thôn Kon Klor thì bất ngờ bị một con chó giống Pitbull chạy ra rượt đuổi và tấn công. Vụ việc khiến em P. bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 16%.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình em P. đã trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Kon Tum tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định con chó Pitbull nói trên thuộc sở hữu của ông Đ.H.M, bị sổng chuồng rồi chạy ra đường tấn công em P.

Em P. bị chó cắn với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 16%. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Kon Tum đã ra quyết định xử phạt ông M. 2 triệu đồng về hành vi “Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác”.

Qua vụ việc, Công an phường Kon Tum khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý vật nuôi; tuyệt đối không thả rông chó tại khu dân cư, đường giao thông và nơi công cộng. Các hộ gia đình cần có biện pháp nuôi nhốt an toàn, gia cố cổng, hàng rào chắc chắn, không để vật nuôi tự ý chạy ra ngoài.

Cơ quan Công an cũng lưu ý, chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người khác. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, buộc bồi thường thiệt hại hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.