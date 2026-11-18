Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kiểm tra thực tế các dự án của Hòa Phát Dung Quất.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê. Cụ thể, thời hạn thuê đất từ ngày quyết định được ký đến ngày 16-5-2069, tương ứng với thời hạn hoạt động của dự án đã được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 16-5-2019. Hình thức thuê đất là trả tiền thuê đất hằng năm, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, đồng thời được triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vì vậy, Công ty CP Cảng tổng hợp Hòa Phát được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê.

UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định mốc giới, tổ chức bàn giao đất trên thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm giám sát tiến độ triển khai dự án, kịp thời xử lý các trường hợp chậm tiến độ theo quy định. Nếu dự án bị chấm dứt chủ trương đầu tư, đơn vị này phải báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi đất. Đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích, triển khai dự án theo hồ sơ đầu tư và giấy phép xây dựng được duyệt; chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an ninh khu vực cửa khẩu cảng. Quá trình thực hiện dự án phải bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cảng biển, an toàn hàng hải và hoạt động của tàu thuyền trong khu vực.