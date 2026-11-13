Quảng Ngãi: Chim vạc hoa quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong nhà dân sau hàng chục năm vắng bóng

Ngày 13/11, Công an phường Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND phường Kon Tum và Hạt Kiểm lâm khu vực XVI tiếp nhận một cá thể chim hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Theo anh Nguyễn Vi Nhân (trú tại phường Kon Tum), sáng cùng ngày, anh bất ngờ nghe thấy tiếng kêu lạ vọng ra từ khu vực sân vườn. Khi ra kiểm tra, anh phát hiện một cá thể chim có bộ lông sặc sỡ, dáng vẻ đặc biệt đang đứng trong khuôn viên nhà. Nhận thấy đây không phải loài chim thường gặp, anh Nhân đã dùng điện thoại chụp ảnh và tìm kiếm thông tin trên Internet.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể chim hoang dã quý hiếm cho lực lượng chức năng. Ảnh CACC

Qua đối chiếu hình ảnh, anh nhận thấy cá thể chim có đặc điểm giống loài vạc hoa (tên khoa học Gorsachius magnificus), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Nhân đã chủ động trình báo Công an phường Kon Tum để phối hợp xử lý.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể chim có sức khỏe ổn định, trọng lượng ước tính khoảng 0,5kg. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để chuyển giao cá thể vạc hoa về Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc, theo dõi, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Vạc hoa (tên khoa học Gorsachius magnificus), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ảnh CACC

Theo cơ quan chức năng, đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm loài vạc hoa quý hiếm được ghi nhận xuất hiện trên địa bàn. Việc người dân chủ động phát hiện, trình báo và giao nộp cá thể chim không chỉ góp phần bảo vệ động vật hoang dã mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.