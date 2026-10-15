Quảng Ngãi: Chiều 18/10 sẽ đóng cầu Trà Khúc (cũ) để thi công dự án cầu Trà Khúc 1

Từ lúc 14 giờ ngày 18/10, cơ quan chức năng sẽ đóng cầu Trà Khúc 1 (cũ) để thi công dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, sau khi đã hoàn thiện phương án và triển khai cắm biển chỉ dẫn giao thông, biển báo giao thông, rào chắn, đèn báo hiệu ngoài hiện trường, bắt đầu lúc 14 giờ ngày 18/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức đóng cầu Trà Khúc 1 (cũ) và cấm các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường nằm trong phạm vi dự án cầu Trà Khúc 1.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công dự án cầu Trà Khúc 1 cơ quan chức năng đã lập phương án phân luồng tổ chức giao thông.

Cụ thể, phương án phân luồng phương tiện từ xa:

Trong quá trình đóng cầu Trà Khúc 1 (cũ), các phương tiện lưu thông từ đảo xuyến Sơn Tịnh phía bờ bắc (phường Trương Quang Trọng) sang đảo xuyến phía nam (phường Nghĩa Lộ) sẽ qua cầu Trà Khúc 2 hoặc cầu Thạch Bích và ngược lại.

Trong đó, hướng qua cầu Thạch Bích: từ đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 24B) → rẽ trái vào đường dẫn cầu Thạch Bích → cầu Thạch Bích → đường Chu Văn An → rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng → rẽ phải qua đường Quang Trung và ngược lại.

Hướng qua cầu Trà Khúc 2: Từ đường Nguyễn Văn Linh →rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp→ rẽ phải vào đường tránh Quốc lộ 1A → cầu Trà Khúc 2 → rẽ phải qua đường Bà Triệu → rẽ trái qua đường Quang Trung và ngược lại.

Các phương tiện cơ giới đang triển khai thi công các hạng mục dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với việc phân luồng tại vị trí 2 đầu cầu cũ:

Hướng qua cầu Thạch Bích: Từ đường Tế Hanh → rẽ trái qua cầu Thạch Bích → đi thẳng đường Chu Văn An →rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng → rẽ phải qua đường Quang Trung và ngược lại.

Hướng qua cầu Trà Khúc 2: Từ đường Trần Văn Trà (Quốc lộ 24B) → rẽ trái vào đường tránh Quốc lộ 1A → đi thẳng cầu Trà Khúc 2 → rẽ phải qua đường Bà Triệu → rẽ trái qua đường Quang Trung và ngược lại.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, do tiến độ thi công dự án cầu Trà Khúc 1 chỉ có 15 tháng, trong khi khối lượng công việc rất lớn.

Để bảo đảm tiến độ đã cam kết, nhà thầu phải triển khai nhiều mũi thi công với nhiều xe máy, thiết bị có kích cỡ, tải trọng lớn để phục vụ thi công cầu Trà Khúc 1. Nếu vừa tổ chức thi công vừa để phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 (cũ) phát sinh nhiều rủi ro mất an toàn. Do vậy, việc đóng cầu Trà Khúc 1 (cũ) và cấm các phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường nằm trong phạm vi thực hiện dự án là cần thiết.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Dự án cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc, với tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng vừa được khởi công vào ngày 8/10 vừa qua.

Công trình có tổng chiều dài tuyến chính 829,7m, trong đó, cầu Trà Khúc 1 dài hơn 577,5m, rộng 28m, được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo với ba vòng thép mang hình bờ xe nước, gợi nhớ một nét văn hóa đặc sắc về trí thông minh, bản ngã quật cường của người dân xứ Quảng.

Cùng với cây cầu, dự án đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà sẽ mở rộng không gian đô thị, tạo trục cảnh quan hai bờ sông Trà Khúc và sẽ là một biểu tượng mới của Quảng Ngãi.

Sau khi khởi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình cầu Trà Khúc 1 triển khai thi công các hạng mục như: hầm chui đường Tôn Đức Thắng, cọc khoan nhồi mố cầu, tường chắn, các tuyến nhánh…